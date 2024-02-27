Akaryakıt istasyonunda facia son anda önlendi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümü alev alev yandı. Faciaya ramak kala çalışanlar yangını söndürdü.

Akaryakıt istasyonunda facia son anda önlendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümü alev alev yandı. Faciaya ramak kala çalışanlar yangını söndürdü.

Yangın, Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonun araç yıkama bölümünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple araç yıkama bölümü alev aldı. Yangını gören çalışanlar söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Gökyüzünü bulutların kaplandığı yangın korku dolu anlara sebep olurken çalışanlar tarafından alevler söndürüldü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.