Akaryakıt tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ’da evden işe gitmek için çıkan fabrika işçisi genç kadın, akaryakıt tankerinin altında kalarak feci şekilde öldü.

Olay, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah 06.45 sıralarında evden işe gitmek için çıkan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Jale Yörük, Depo Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isterken İstanbul Caddesi üzerinden Depo Caddesi’ne dönüş yapan 59 LP 108 plakalı akaryakıt tankerinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Akaryakıt tankerinin sürücüsü G.K. olayın ardından hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, tanker sürücüsü G.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İki çocuk annesi Jale Yörük’ün cenazesi, olay yeri inceleme ve Saray Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.