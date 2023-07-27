Akaryakıta bir büyük zam daha!
Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresinin 1 lira 45 kuruş artması bekleniyor.
Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, salı günü benzine 2 lira, dün de oto gaza 24 kuruş zam gelmesinin ardından şimdi de motorinin fiyatı artıyor.
Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatının 1 lira 45 kuruş artması bekleniyor. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 35 lira 37 kuruşa, Ankara'da 35 lira 86 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 3 kuruşa çıkacak.