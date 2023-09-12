Akaryakıta bir zam daha geliyor! Motorin 40 lirayı aşacak
Akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 3 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zammın ardından motorinin litresi 40 lirayı aşacak.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 3 kuruş zam bekleniyor.
MOTORİN 40 LİRAYI AŞACAK
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 3 kuruşa, Ankara'da 40 lira 57 kuruş, İzmir'de ise 40 lira 75 kuruşa çıkacak.