Akaryakıta bir zam daha geliyor!
KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Benzinin litresinin 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 lira artması beklenirken, zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lirayı aşacak.
Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz haftanın son günü motorine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından şimdi de benzine bir zam geliyor. KDV artışı, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzinin litresinin bu gece yarısından itibaren 2 lira artması bekleniyor.
FİYAT 36 LİRAYI AŞACAK
Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 5 kuruşa, Ankara'da 36 lira 54 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 64 kuruşa çıkacak. Haberler.com