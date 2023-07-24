Akaryakıta bir zam daha geliyor!

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Benzinin litresinin 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 lira artması beklenirken, zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lirayı aşacak.

Akaryakıta bir zam daha geliyor!
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz haftanın son günü motorine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından şimdi de benzine bir zam geliyor. KDV artışı, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzinin litresinin bu gece yarısından itibaren 2 lira artması bekleniyor.
FİYAT 36 LİRAYI AŞACAK
Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 5 kuruşa, Ankara'da 36 lira 54 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 64 kuruşa çıkacak. Haberler.com