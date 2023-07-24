Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz haftanın son günü motorine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından şimdi de benzine bir zam geliyor. KDV artışı, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzinin litresinin bu gece yarısından itibaren 2 lira artması bekleniyor.

FİYAT 36 LİRAYI AŞACAK

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 5 kuruşa, Ankara'da 36 lira 54 kuruşa, İzmir'de ise 36 lira 64 kuruşa çıkacak. Haberler.com