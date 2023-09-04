Akaryakıta bir zam daha!

Akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren oto gazın fiyatı 1 lira 31 kuruş artacak. Zammın ardından oto gazın litresi 17 lirayı aşacak.

Akaryakıta bir zam daha!
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Bu gece yarısından itibaren oto gaza 1 lira 31 kuruş zam bekleniyor.
Zammın ardından oto gazın litresi İstanbul'da (Avrupa) 17 lira 69 kuruşa, Ankara'da 17 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 17 lira 31 kuruşa çıkacak.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı