Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren oto gazın fiyatı 1 lira 31 kuruş artacak. Zammın ardından oto gazın litresi 17 lirayı aşacak.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Bu gece yarısından itibaren oto gaza 1 lira 31 kuruş zam bekleniyor.
Zammın ardından oto gazın litresi İstanbul'da (Avrupa) 17 lira 69 kuruşa, Ankara'da 17 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 17 lira 31 kuruşa çıkacak.