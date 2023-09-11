Akaryakıta zam geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez çifte zam geliyor. 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren motorinin litresi 1,50 lira, benzinin litresi ise 1 lira artacak.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 39 lira 50 kuruşa, Ankara'da 40 lira 4 kuruşa, İzmir'de 40 lira 22 kuruşa çıkacak. Benzinin litresi ise İstanbul'da 37 lira 78 kuruşa, Ankara'da 38 lira 45 kuruşa, İzmir'de 39 lira 5 kuruşa yükselecek. Haberler.com