Akasya Açık Hava Sineması için geri sayım başladı. 16 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında, aralarında Barbie ve Kurak Günler gibi ses getiren filmlerin de yer aldığı ücretsiz gerçekleşecek olan etkinlik ile sinemaseverler, eski yazlık sinema günlerine nostaljik bir dönüş yapacak.

Akasya Açık Hava Sineması için geri sayım başladı. 16 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında her Çarşamba ve Cumartesi saat 21.00’de ücretsiz gerçekleşecek film gösterimleri ile sinemaseverler Akasya Retro Lunapark’ta ağırlanacak.

İlk gösterimi Balina ile başlayacak etkinliğin bu yılki programında Neşeli Çiftlik, Kurak Günler, Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?, Servet Operasyonu ve Barbie gibi sinema dünyasında ses getiren dikkat çekici filmler yer alıyor.

Misafirlerin eski açık hava sinema günlerine nostaljik bir dönüş yaparken, farklı sürprizlerle de yazlık sinema ambiyansını deneyimleme fırsatı bulacağı etkinlikte gösterimlerden önce fizy’nin müzik sponsorluğunda gerçekleşecek canlı dj performansları da ziyaretçilerle buluşacak.

Etkinliğin programı ise şöyle:

16 Ağustos Çarşamba: Balina

19 Ağustos Cumartesi: Neşeli Çiftlik

23 Ağustos Çarşamba: Kurak Günler

26 Ağustos Cumartesi: Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?

30 Ağustos Çarşamba: Servet Operasyonu

2 Eylül Cumartesi: Barbie