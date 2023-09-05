Akasya'da şehre dönüş heyecanı başlıyor

Birbirinden farklı ve interaktif etkinlikleriyle misafirlerine eğlenceli alternatifler sunan devam eden Akasya, Eylül ayı boyunca tüm ziyaretçilerini ‘Şehre Dönüş’ heyecanını birlikte yaşamaya davet ediyor.

Mağaza karması, özel etkinlikleri, misafirlerine sunduğu olanaklar, çocuklara özel eğlence alanları ve kolay ulaşımı ile İstanbul’un en sevilen buluşma noktaları arasında yer alan Akasya’da şehre dönüş heyecanı başladı. Okulların açılmasına günler kala şehre dönüş yapanlar için yeni dönem etkinliklerine hızlı bir başlangıç yapan Akasya, şehre dönüş heyecanını Eylül ayı boyunca 7’den 70’e bütün ziyaretçileri ile bir arada kutlamaya hazırlanıyor.

Drift Racing ile nefesler yeniden tutulacak

Akasya’da 8-10 Eylül tarihleri arasında kurulacak Drift Racing pisti ile çocuklar ve aileleri elektrikli araba yarışı ile rakiplerine karşı kıyasıya mücadele edeceği heyecanlı anlar yaşayacak. Eğlenceli etkinlikte günün en iyi süre skorunu tutturanları sürprizler bekliyor.

Artisan Akasya farklı konseptler sunacak

Akasya’da 15-20 Eylül tarihleri arasında birbirinden farklı konseptte birçok markanın el işçiliğiyle hazırlanmış birbirinden özel tasarım ürünleri ve daha fazlası Artisan Akasya’da yer alacak. Özgün el yapımı ürünler Artisan Akasya’da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Organik lezzetleriyle Datça Murat Çiftliği de ilk kez Akasya’da yer alacak

Endemik bitki örtüsü ve el değmemiş doğası ile küçük bir cennet olan Datça Yarımadası’nda üreticilik yapan Datça Murat Çiftliği, ilk kez 28 Eylül’den itibaren her perşembe Akasya ziyaretçileri ile buluşacak. Şehrin ortasında Datça Murat Çiftliği’nin doğal, sağlıklı ve ferah lezzetlerini tadacaklar.

Okula dönüş öncesi Akasya Kültür Sanat’ta dolu dolu çocuk etkinlikleri

Okulların açılışı ile birlikte çocuklara özel Akasya Kültür Sanat’ta interaktif tiyatro gösterimleri de başlıyor. Kaçak Yumurta, Süper Köpüklü bir Macera, Köpekler Bale Yapmaz Kukla Tiyatrosu, Sihir Bakanı Tiyatral İllüzyon Gösterisi ve Süpermarkette Karnaval Şehre Dönüş oyunlarının sergileneceği etkinlikte minik tiyatro severler keyif dolu anlar yaşayacak. Etkinlin biletleri ise Akasya Kültür Sanat ve Passo gişelerinden temin edilebilecek.

AKS Çocuk Etkinlikleri Programı

Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Süper Köpüklü bir Macera / 9 - 10 Eylül 13:00

Köpekler Bale Yapmaz Kukla Tiyatrosu / 16-17 Eylül 13:00

Sihir Bakanı Tiyatral İllüzyon Gösterisi / 23 - 24 Eylül 13:00

Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Süpermarkette Karnaval / 30 Eylül - 1 Ekim 13:00