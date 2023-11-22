Akasya'dan 'Süper Cuma' etkinlikleri

Akasya, alışveriş tutkunlarının beklediği ‘Süper Cuma’ gününe hazırlandı. 24 Kasım’da ziyaretçilerin, indirimler, sürpriz hediyeler ve canlı DJ performansı ile farklı bir alışveriş deneyimi yaşayacağı belirtildi.

Akiş GYO yatırımı olan Akasya, alışveriş severlerin beklediği ‘Süper Cuma’yı bu sene de farklı bir alışveriş deneyimine dönüştüreceğini duyurdu. Ziyaretçiler, saat 14.00’te başlayarak gün boyu devam edecek çevir kazan etkinliğinde birbirinden farklı sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacak. AVM ziyaretçileri, DJ performansı ile de müzik ve alışveriş keyfini bir arada yaşayacak.

Dünyaca ünlü markalardan indirim imkanı

250’ye yakın mağazanın yer aldığı AVM’de dünyaca ünlü markaların indirimlerine ek olarak Inditex Grubu’nun da yıl boyunca beklenen indirimleri, 24 Kasım’da AVM ziyaretçilerine alışveriş keyfi yaşatacak. Ayrıca farklı konseptlerden markaların el emeği ile hazırladığı çeşitli ürünlerin yer aldığı tasarım pazarı Artisan Akasya da 24-29 Kasım tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak.

AVM kapıları, ‘Süper Cuma’ya özel olarak 24 Kasım’da 23.00’e kadar açık kalacak ve misafirler, otoparktan gün boyu ücretsiz olarak yararlanabilecek.