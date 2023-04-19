Akasya'nın Nisan ayı etkinlik programı belli oldu

Akasya Nisan ayı etkinlik programını açıkladı. Resim müzayedesi, karikatür sergisi, tamirane konserleri ve çocuk tiyatrolarının da bulunduğu birçok etkinlikte ziyaretçiler ağırlanacak.

Akasya Nisan ayında da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ve gelenekselleşen çocuklara özel resim müzayedesi Akasya’da sanatseverleri ağırlayacak. AKS’deki çocuk etkinliklerinin yanı sıra, Kidzania’nın aktivitelerinin de yer alacağı etkinlikler 30 Nisan’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Sessiz Müzayede’nin kurucuları, ünlü küratörler Rahmi Çöğendez ve Yuliya Ergene’nin sunumlarıyla çocuklara sanatı sevdirmek ve genç yaşta koleksiyonerlik bilinci geliştirmek amacıyla düzenlenecek Çocuklara Özel Resim Müzayedesi 30 Nisan Pazar saat 16.00’da gerçekleşecek. Eserlerin sergilenmesiyle başlayacak etkinlikte, sanatseverler canlı müzayede deneyimi yaşayacak.

Sütaş Çiftliği Karikatürleri 20’nci Yıl Özel Sergisi 18-24 Nisan tarihleri arasında Akasya zemin katta sergilenecek. Ayrıca 23 Nisan’a özel Sütaş Çiftliği Bandosu tüm ziyaretçileri bayramda ağırlayacak.

Tamirane Akasya Nisan’ın ikinci yarısında da konuklarını sahnede ağırlamaya devam edecek. “Her şarkının bir hikâyesi ve her notanın bir hafızası vardır” diyerek seslendirdiği şarkıların hikayelerini dinleyicilerle buluşturan Oğuz Kasap 28 Nisan Cuma saat 21.30’da müzikseverlerle bir araya gelecek. Swing İstanbul’un dans şovları 29 Nisan Cumartesi saat 20.00’da başlayacak.

Program akışı

19 Nisan Çarşamba 13.00 Süper Patates ve Kaçak Bezelye, Kaçak Yumurta

19 Nisan Çarşamba 15.00 Paskalya Yumurta Atölyesi

20 Nisan Perşembe 13.00 Sihir Bakanı

20 Nisan Perşembe 15.00 Sihirbazlık Atölyesi

22 Nisan Cumartesi 13.00 Süper Patates Kaçak Yumurta

22 Nisan Cumartesi 15.00 Paskalya Yumurta Atölyesi

23 Nisan Pazar 13.00 Süper Patates Kaçak Yumurta

23 Nisan Pazar 15.00 Paskalya Yumurta Atölyesi

29 Nisan Cumartesi 13.00 Süper Köpüklü Bir Macera

29 Nisan Cumartesi 15.00 Köpüklü Resim Atölyesi

30 Nisan Pazar 13.00 Süper Köpüklü Bir Macera

30 Nisan Pazar 15.00 Köpüklü Resim Atölyesi