Akasya, taze ve doğal ürünleri ziyaretçileriyle buluşturuyor

Mevsiminde yetiştirilmiş taze ve doğal ürünleri ile Datça Murat Çiftliği, 28 Eylül’den itibaren her perşembe Akasya’da yer alacak.

Akasya, ziyaretçilerini, doğal ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak fikriyle ortaya çıkan Datça Murat Çiftliği ile buluşturuyor. Endemik bitki örtüsü ve el değmemiş doğası olan Datça Yarımadası’nda üreticilik yapan Datça Murat Çiftliği, her perşembe Akasya’da yer alacak. Ziyaretçiler, her perşembe AVM’de çiftliğin sürdürülebilir tarım yöntemleriyle yetiştirilen doğal, sağlıklı ve ferah lezzetlerini satın alma imkânı bulacaklar.

Anadolu’nun pek çok köşesinde üretilen özel seçki yerli ürünleri ile Datça Murat Çiftliği’nde birçok doğal sebze, meyve ve diğer sağlıklı ürünler sunulacak.