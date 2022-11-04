Akasya ve Akbatı, Istanbul Tech Week'in teknoloji deneyim alanı sponsoru oldu

İş ve teknoloji dünyasını bir araya getiren Istanbul Tech Week’in teknoloji ve deneyim alanı sponsoru Akasya ve Akbatı oldu.

Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. projelerinden Akasya ve Akbatı bu yıl üçüncü kez düzenlenen Istanbul Tech Week’in Teknoloji ve Deneyim Alanları Sponsoru oldu.

“Mobil uygulamamızı merkeziyetsizleştirme yönünde adımlar atacağız”

Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Levent Çanakçılı katıldığı panelde Akasya’nın hayata geçirdiği yeniliklerden bahsetti. Çanakçılı global örneklerden yola çıkarak önerilerde bulunarak, “Global örneklere bakacak olursak sırf metaverse ve NFT’ye olan ilgiyi kendileri de deneyimleyip bu dünyada yer almak adına NFT yapan firmaları satın alan büyük markalar var ve başarı sağladılar. Ayrıca çalışanlarının ve müşterilerinin metaverse ve NFT ile ilgili eğitim alabileceği gamification’lar oluşturan büyük markalarla da yavaş yavaş karşılaşmaya başladık.

Kendi deneyimlerimden de örnek vermek gerekirse yaklaşık bir buçuk aydır kullandığım bir mobil uygulama var. Yaptığınız antrenmanlarda size token kazandırıyor. Kazandığınız tokenları kullanabiliyor veya nakde dönüştürebiliyorsunuz. Bu gibi uygulamalarla birlikle sanal dünyayla gerçek dünya bütünleşiyor. Ben normalde haftada iki gün yürüyüş yaparım. Bu uygulamayı kullanmaya başladıktan sonra her gün yürümeye başladım. Özellikle spor giyim markalarının bunun gibi bir uygulamayı bir sadakat programı şeklinde uygulamaya geçirmesinin çok doğru olacağını düşünüyorum” dedi.

“Geleceğe en hazır alışveriş merkezi olmak için yol alıyoruz”

Oturumda regülasyonların Web3 için destekleyici olmasının da altını çizen Çanakçılı “Devletlerin regülasyonlarını yaparken yasaklayıcı değil, düzenleyici olması çok önemli. Türkiye tarafına bakacak olursak 2023’te bir dijital para gelmesi planlanıyor. Şu anda görünen o ki bu teknolojilerin dışında kalmak istemeyen ama bir yandan da bunu anlamaya çalışan, bu nedenle bazı kısıtlamalar da getirmeye başlayan bir Türkiye var. Biz Akasya olarak belli altyapıları hazırlıyor ve deneyimliyoruz. Ekiplerimizin kaslarını bu konularda kuvvetlendiriyor, geleceğe en hazır alışveriş merkezi olmak için yol alıyoruz” dedi.