Akbalık Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Serhat Gökmen oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 57. kez düzenlenen Akbalık Yağlı Güreşleri’nin finalinde, Serhat Gökmen, İsmail Koç’u yenerek başpehlivan oldu. Başpehlivan Gökmen, “Çocukluğumda buraya beslediğim bir hayranlık vardı, Allah’a şükür bugün burada kemer nasip oldu” dedi.

1956 yılından itibaren devam eden ve pandemi sebebi ile 3 yıl aranın ardından bu yıl 57.’si düzenlenen Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri kıran kırana mücadelelere sahne oldu. 34’ü başpehlivan olmak üzere toplam 600 pehlivan er meydanında 14 kategoride mücadele etti. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık kazanan Cengizhan Şimşek ile birçok önemli pehlivanın da yer aldığı güreşlerde sporcular, başpehlivanlık için ter döktü.