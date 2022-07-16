Akbalık Yağlı Güreşleri'nde 600 pehlivan mücadele ediyor

Korona virüs pandemisi sebebi ile üç yıldır yapılamayan Akbalık Yağlı Güreşleri’nin 57.’si başladı. 34’ü başpehlivan olmak üzere toplam 600 pehlivan er meydanında 14 kategoride mücadele ediyor.

1956 yılından itibaren devam eden ve pandemi sebebi ile 3 yıl aranın ardından bu yıl 57.’si düzenlenen Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri başladı. 34’ü başpehlivan olmak üzere toplam 600 pehlivan er meydanında 14 kategoride mücadele ediyor. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık kazanan Cengizhan Şimşek ile birçok önemli pehlivanın da yer aldığı güreşlerde sporcular, başpehlivanlık için ter döküyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan başta olmak üzere protokolünde katıldığı güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Güreşlerde başpehlivanlık final mücadelesi ise akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.