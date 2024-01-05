Akbank Düşünce Kulübü gençlerin yenilikçi fikirlerini ödüllendiriyor

Gençleri yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik eden Akbank Düşünce Kulübü’nün bu yılki teması; kullanıcı gizliliğini koruyarak kişisel finansal hedeflere ulaşılmasını sağlayan finansal sağlık uygulamaları oldu.

Akbank’ın gençlerle birlikte Türkiye’nin geleceği için değer oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Akbank Düşünce Kulübü, 14’üncü yılında gençleri yenilikçi düşünceye teşvik etmeye devam ediyor. Bu yıl programda yer alan 10 üniversite öğrencisi, finansal sağlık uygulamalarının kullanıcı gizliliğini koruyarak kişisel finansal hedeflere yardımcı olma yöntemleri üzerine projeler geliştirdi.

Katılımcılarının projeleri, detaylı sunumlar ve soru cevap seanslarıyla gerçekleştirilen final etkinliğinde, farklı sektörlerden uzmanlar ve Akbanklı liderlerin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, bu yılın birincisi seçilen Koç Üniversitesi’nden İpek Sayıner, Harvard Yaz Okulu ödülünü kazandı. Bu yılın kazananı ile birlikte kulüp toplamda 34 üyesine Harvard Yaz Okulu’nda eğitim fırsatı sağlamış olacak.

Programda ikinci olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dilara Bayram ve üçüncülüğü elde eden Sabancı Üniversitesi’nden Ömür Emre Yıldız ise hediye çeklerinin sahibi oldular.

Sabancı Center’da gerçekleştirilen ödül töreninde, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, video yayını ile gençlere başarı dileklerini iletti.

Törende konuşan Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Banka olarak gençlerin dönüştürücü vizyonu, farklı bakış açıları ve yeni değer önermelerinden yararlanmayı ve gençlerle birlikte öğrenmeyi önemli bir ayrıcalık olarak görüyoruz. Bu doğrultuda gençlerden ilham alarak hayata geçirdiğimiz inisiyatifler arasında Akbank Düşünce Kulübü, 14 yıllık geçmişi ile önemli bir yer taşıyor. Bugün Akbank Gençlik Akademisi çatısı altında süren bu programımız topluma ve çevreye değer katan pek çok fikrin ve projenin hayat bulmasına hizmet etti. Aynı zamanda genç katılımcılarımızı yeniyi keşfetme ve üretme yolculuğunda destekledi. Bu büyüme ve gelişime katkı sunan tüm genç katılımcılarımıza ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Birlikte ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Akbank Düşünce Kulübü- 14. Dönem Jüri Üyeleri şöyle açıklandı:

Selda Özçalık - Akbank

Berna Avdan -Akbank

Burak Alıcı - Akbank

Murat Öztunç - Akbank

Cenk Günkut - Akbank

Zeynep Erden - İstanbul Teknik Üniversitesi Akademisyen

Rana Birden - Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı