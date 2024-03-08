Akbank'ın ana sermaye tahvil ihracına yurt dışından 3.7 milyar dolarlık talep

Akbank, Türkiye’nin ilk defa tamamı yurt dışı yerleşik nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracını gerçekleştirdiğini duyurdu. Vadesiz ve 5. yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip, 600 milyon dolar tutarındaki işlemin kupon oranı yüzde 9,37 olarak belirlendi. İhraca yurt dışında yaklaşık 200 yatırımcıdan 3.7 milyar dolar tutarında talep geldi.

Akbank, Türkiye’nin ilk defa tamamı yurt dışı yerleşik nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracını gerçekleştirdiğini açıkladı. Tahvil ihracına ilişkin değerlendirmede bulunan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, “Banka olarak uluslararası piyasalarda edindiğimiz saygınlığımız ve oluşturduğumuz güvenle başarılı ve öncü bir işleme daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. Tahvil ihracımıza gösterilen ilginin ülkemizin ekonomi yönetimine ve bankacılık sektörüne olan güveni de gösterdiğine inanıyoruz” dedi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Banka olarak mevcut sermaye yeterlilik oranımızla Türkiye’nin en güçlü bankalarından biri konumundayız. Söz konusu ihraç da tamamlandığında, uluslararası standartlarda yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranımıza yaklaşık yüzde 1,3 seviyesinde olumlu etki oluşturmasını bekliyoruz” dedi.

Gür, açıklamalarına şöyle devam etti: “Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu olmak üzere farklı bölgelerden geniş bir yatırımcı grubuna Türkiye’nin yüksek ekonomik potansiyelini, Türk bankacılık sektörünü ve Akbank’ın sağlam bilançosunu anlattık. Güçlü sermayemiz ve büyüme potansiyelimiz sayesinde ihracımıza uluslararası yatırım fonlarını ve özel bankaları içeren da yaklaşık 200 yatırımcı ilgi gösterdi. İlave ana sermaye tahvil ihracımıza 3.7 milyar dolar talep geldi. 600 milyon dolar tutarlı ihracımız yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde yüzde 9,37 kupon oranıyla sonuçlandı. 2024 yılında Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Asya bölgesinde ihraç edilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan ihracımız Türkiye’de şimdiye kadar ana sermaye işlemine ödenen en düşük primle ihraç edilmiştir” dedi.