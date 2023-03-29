Akbank'ın olağan genel kurulu gerçekleşti

Akbank’ın olağan genel kurulunda açıklamalarda bulunan yönetim kurulu başkanı Suzan Sabancı Dinçer, “Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne yaptığımız katkılardan gurur duyuyoruz” dedi.

Akbank 75. Yılında olağan genel kurulu gerçekleştirdi. Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, genel kurul sonrasında yaptığı açıklamalarda, “2023 Cumhuriyetimizin 100’üncü Akbank’ın 75’nci yılı. Çok az şirketin erişmeyi başardığı bu önemli dönüm noktasının, bu kadar anlamlı bir yıla denk gelmesinden dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu özel yıl vesilesiyle bankamızın bugünlere gelmesinde emeği geçmiş tüm Akbanklılara şükranlarımı sunar, ebediyete intikal eden değerli büyüklerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anmak isterim. Bunun yanı sıra, bize her zaman güvenen ve geleceğe hazırlayan hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tüm diğer paydaşlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

“Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne yaptığımız katkılardan gurur duyuyoruz”

Suzan Sabancı Dinçer, “Geriye dönüp son 75 yıla baktığımızda, Akbank’ın müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen ve inovasyona verdiği önemle sektöründe liderliğini koruyan bir kurum haline geldiğini görüyoruz. Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne yaptığımız katkılardan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Akbank başarılarını ve büyümesini sürdürmek için gereken temele sahip” diyen Sabancı Dinçer, bankanın 2022 yılı finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre banka geçtiğimiz yıl aktif büyüklüğünü 1 trilyon 147 milyar TL’ye ulaştırdı. Bankanın aktif karlılığı yüzde 6,2, özkaynak büyüklüğü 153,6 milyar TL, özkaynak karlılığı yüzde 54,7, sermaye yeterlilik oranı yüzde 23,2, aktif müşteri sayısı 10,8 milyon, yıllık aktif müşteri sayısı artışı 2,3 milyon, çalışan sayısı 12 bin üzeri ve şube sayısı 711 olarak gerçekleşti.

Sabancı Dinçer, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bankamıza dair paylaştığımız verilerin de gösterdiği gibi Akbank geçmiş 75 yılda edindiği başarıları ve büyümeyi gelecekte de sürdürmek için gerekli temele fazlasıyla sahiptir.”

“Uluslararası Danışma Kurulumuz zengin bir bilgi ve tecrübeyi Akbank’ta buluşturuyor”

Akbank’ın en büyük güçlerinden birinin Uluslararası Danışma Kurulu olduğunun altını çizen Sabancı Dinçer, “Kurulumuz her biri kendi alanının son derece deneyimli üyeleriyle bankamızın güçlü performansına önemli katkılarda bulunmakta, dünyanın farklı yerlerinden zengin bir bilgi ve tecrübeyi Akbank’ta buluşturmaktadır. Bu yıl 14.yılına giren Kurulumuz, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma taahhüdümüzün de bir kanıtı niteliğindedir. Her zaman bir adım önde olmamıza ve değişen ortama uyum sağlamamıza imkân veren Uluslararası Danışma Kurulumuza katkıları ve özverileri için şükranlarımı sunmak isterim. Akbank’ı daha da güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Kurul, Suzan Sabancı Dinçer’in ev sahipliğinde Türkiye’de bir araya gelecek

Bu yıl Suzan Sabancı Dinçer’in ev sahipliğinde Türkiye’de bir araya gelecek olan Akbank Uluslararası Danışma Kurulu (IAB) 2009 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in liderliğinde küresel ve yerel gelişmeleri değerlendirmek ve bunların Akbank için stratejik çıkarımlarını tartışmak için kuruldu.