Akbank LAB, yenilenen inovasyon merkezini Girişimcilik Haftası'nda açtı

Yenilenen inovasyon merkezinin açılışında konuşan Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “2023’te 700’ü aşkın teknoloji girişimi ile iletişim halindeydik. Geliştirdiğimiz yeniliklerle nesnelerin interneti, giyilebilir temassız ödeme, mobilite gibi alanlarda ilkleri müşterilerimizle buluşturduk. Önümüzdeki dönemde Akbank LAB, global çapta ‘inovasyon ve girişimcilik merkezi’ olma yolculuğunu güçlenerek sürdürecek” dedi.

Akbank’ın inovasyon ve girişimcilik odaklı çalışmalarını koordine eden Akbank LAB’in yenilenen merkezi, Girişimcilik Haftası kapsamında Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce’nin ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla açıldı.

Yenilenen Akbank LAB’in, bankanın geleceğin çözümlerini sunma misyonunu güçlendireceğini vurgulayan Yüce, “Amacımız bankamızı yenilikçi teknoloji ve finans girişimlerinin ilk tercihi ve en güvenilir çözüm ortağı yapmak. Dolayısıyla bu yenilemeyi bankamızın kültürü ve gelişim stratejisinin bir sonucu olarak görüyoruz. Akbank LAB; 2024 yılında, finansal teknolojilerin geliştirilmesi, en yeni dijital çözümlerin araştırılması, geleceğin öncü teknolojileriyle deneyimlerin paylaşılması ve yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesi gibi faaliyetlerini çok güçlü bir şekilde sürdürecek” şeklinde konuştu.

“Geniş bir ekosistemle iş birliği içinde yenilikleri hayata geçiriyoruz”

Yüce, “Akbank LAB küresel trendler ve ihtiyaçlar odağında 2016’dan bu yana, açık inovasyon ve kurum içi girişimcilik üzerine odaklanarak faaliyetlerini yürütüyor. Her yıl 1000’e yakın ekosistem oyuncusuyla iletişim halindeyiz ve sadece 2023’te 700’den fazla teknoloji girişimiyle görüşmeler gerçekleştirdik. Akbank LAB, ‘Venture Client’ modelini benimseyerek ürün geliştirme süreçlerini hızlandırıyor. Bugüne kadar farklı ülkelerden teknoloji girişimleriyle 40’a yakın inovasyon projesi gerçekleştirdik. Bu projelerden 16’sı başarıyla sonuçlandı ve ölçeklendirildi. Şu anda 4 projemiz de bu kapsamda sırada bekliyor. Önümüzdeki dönemde açık inovasyon iş ortaklıklarımızı güçlendirerek ilklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, gelecek 3 yılda imza attığımız inovasyon projesi sayısını iki katına çıkarmak” dedi.

“Akbank+ programı ile Akbanklıların girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarıyoruz”

“Venture Builder” alanına taşınan Akbank+ programı ile banka içinden çıkan girişimlere yatırım yaptıklarını belirten Yüce, “Girişimlerle yapılan iş birlikleri, yürütülen projeler ve açık inovasyon programlarıyla kurum kültürümüzü desteklerken, kendi girişimlerini kurmak isteyen Akbanklıları cesaretlendirmek ve Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine sunduğumuz katkıyı güçlendirmek amacıyla yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda başlattığımız program ilk yılında, toplamda 1 milyon dolar yatırımla iki farklı etki girişimini girişimcilik ekosistemine kazandırdı. Akbanklılara tam zamanlı olarak girişim fikirleri üzerinde çalışma imkanı sunan ve bu yönüyle alanında ilk olan programımızın ikinci döneminde, 15 Akbanklı, 5 farklı iş fikri üzerinde çalışıyor” diye konuştu.

“Akbank LAB, 2023 yılını pek çok ilke imza atarak kapattı”

Yüce sözlerine şöyle konuştu: “Akbank Hackathon etkinliklerini 2023 yılında afet öncesi, afet anı ve afet sonrasındaki ihtiyaçlara yönelik fikirlerinin geliştirilmesi odağında tuttuk. Sosyal inovasyon platformu imece ile yürüttüğümüz Regenerative Finance (ReFi) Türkiye programında önemli adımlar attık. Endeavor ile birlikte yürüttüğümüz ve 5. dönemini tamamladığımız Boost The Future programı sayesinde büyüme aşamasındaki 12 girişimin daha hızlanma süreçlerinde destek olduk. Web3 Ekonomisi Eğitimi gibi etkinliklerle genç profesyonellere yeni teknolojileri tanıttık. Ekosistemi geliştiren bu çalışmalarımızın yanı sıra teknoloji altyapımız ve finans deneyimimizle pek çok yeniliği hayata geçirdik. Bu kapsamda Akbank Mobil’de yer alan yapay zeka çözümümüz Akbank Asistan ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Müşterilerimizin Asistan ile evlerindeki, iş yerlerindeki Home Connect akıllı kahve makinelerine kahve demleme komutu vermelerine olanak sağladık. Huawei ile geliştirdiğimiz akıllı saat ile ödeme yapma servisi de Türkiye’de bir ilki temsil ediyor. Ayrıca yılsonunda hizmete sunduğumuz Akbank POS Bloke Transfer de teknolojik yeniliklerin finansman ihtiyacına nasıl çözüm sunabileceğini görünür kılıyor. Başta üye iş yeri müşterilerimiz olmak üzere tüm ticari müşterilerimiz, bu yenilik sayesinde, ileri vadeli POS alacaklarını vade tarihini beklemeden avantajlı oran ve komisyonla transfer edebiliyor ve kendilerine gönderilen Bloke Transfer’lerini üçüncü kişilere göndererek ödemelerini yapabiliyorlar” dedi.

100 milyon dolarlık sermayesiyle Akbank Ventures, bankanın finansal piyasalardaki bilgi ve deneyimini globale taşıyor

Yüce, bankanın uluslararası kurumsal girişim sermayesi kolu olan Akbank Ventures hakkında da bilgiler verdi. Akbank Ventures’ın 100 milyon dolarlık sermayesiyle yola çıktığını açıklayan Yüce, “Akbank Ventures ile özel girişim sermayesi, risk sermayesi fonları ve girişimlere doğrudan ve ortak yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda Akbank Ventures BV, 2023 yılı içerisinde global ölçekte önde gelen bir özel sermaye fonuna ve fintek odaklı bir diğer özel sermaye fonuna taahhüt sağladı. Bu yatırımlar, bankamızın teknoloji ve girişimcilik alanındaki mevcut çalışmalarını destekleyen, stratejik önemi olan yatırımlar konumunda. Küresel yatırımlarla Akbank Ventures, bankamızın uluslararası kapsayıcılığını da artıracak” dedi.

Akbank LAB’in gelecek dönem hedeflerinden de bahseden Yüce, blok zincir teknolojisi ve üretken yapay zeka alanları üzerinde özellikle yoğunlaşacaklarını paylaştı: “Blok zinciri uygulamalarında Türkiye’nin öncü bankalarından biri olarak, regülasyonlara uyumlu adımlar atıyor ve geleceğin finans endüstrisindeki dönüşümünü destekliyoruz. Banka olarak, akıllı sözleşmeler ve tokenizasyon gibi blok zincirinin yapı taşlarına odaklanarak, finansal varlıkların dijitalleşmesini ve daha etkin yönetimini sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Öte yandan üretken yapay zeka projelerine de büyük önem veriyoruz. İç süreçlerimizi hızlandırmaya yönelik çalışmalarımızın yanı sıra müşteri deneyimini zenginleştiren çözümler geliştiriyoruz. Yeni nesil teknolojiler alanında yürüttüğümüz çalışmalar ve desteklediğimiz güçlü ekosistemle, insan odaklı bir dönüşüme imza atmaya devam edeceğiz” dedi.