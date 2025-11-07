Akbank Şehrin İyi Hali'nin 11'inci yılında gençleri gönüllülükle buluşturdu

Akbank’ın gençleri gönüllülükle buluşturan toplumsal fayda programı Şehrin İyi Hali, 2025 dönemini başarıyla tamamladı. 9 sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle yürütülen program kapsamında 615 gönüllü genç çevre ve sosyal kapsayıcılık alanlarında sahada aktif rol alarak toplumsal dayanışmaya katkı sağladı. Şehrin İyi Hali, 3 Kasım’da gerçekleşen Madrigal konseriyle sona erdi.

Akbank’ın gençlerin topluma aktif katılımını teşvik eden, gönüllülüğü bir yaşam biçimine dönüştürmeyi ve daha geniş bir etki alanı oluşturmayı amaçlayan Şehrin İyi Hali programı yeni dönemini tamamladı. Bu dönemde de gençleri çevreden sosyal kapsayıcılığa, afet dayanıklılığından hayvan haklarına uzanan farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturan Şehrin İyi Hali, gençlerin gönüllülük yoluyla toplumsal konularda farkındalık kazanmasına ve sahada aktif rol almasına olanak tanıdı. Toplam 6 bin 623 başvurunun yapıldığı 25 etkinliğe 215 üniversiteden 18-22 yaş arası 615 gönüllü genç katıldı. Projeleri tamamlayan gençlere gönüllülük sertifikaları verildi. Şehrin İyi Hali, 3 Kasım’da IF Beşiktaş’da düzenlenen ve 1000 kişinin katıldığı Madrigal konseriyle keyifli bir finale ulaştı.

Şehrin İyi Hali programına bu yıl oyuncu Serenay Sarıkaya ve sevilen müzik grubu Madrigal destek verdi. Gençlerle sahada buluşarak onlara ilham veren sanatçılar, gönüllülüğün gücünü paylaşarak farkındalığın artmasına katkı sağladı. Sarıkaya, Kurtaran Ev Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllü gençlerle birlikte çalışarak korunmaya muhtaç hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağladı, gençlerle kendi deneyimlerini paylaştı. Madrigal üyeleri ise Türkiye Down Sendromu Derneği ile düzenlenen atölyelerde gönüllü gençler ve Down sendromlu bireylerle bir araya gelerek ihtiyaç sahibi aileler için "Hayata Merhaba" paketleri hazırladı ve pizza atölyesinde mutfağa girerek gönüllülük deneyimini paylaştı. Grup ayrıca, Çorbada Tuzun Olsun Derneği etkinliğine katılarak gönüllülerle birlikte yemek dağıtımında yer aldı ve toplumda evsizlik konusuna dikkat çekti.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, "2015 yılından bu yana aralıksız devam eden Şehrin İyi Hali, on binlerce genci gönüllülükle tanıştırdı ve gençlerin gönüllülük aracılığıyla topluma değer kattığı, aynı zamanda kendilerini keşfettikleri güçlü bir platform haline geldi. Her yıl daha fazla gence ulaşarak gönüllülüğü yaygınlaştırmak ve bu bilinci kalıcı bir kültüre dönüştürmek için çalışıyoruz. Gençlerin enerjisi, katılımı ve oluşturdukları etki, geleceğe dair en büyük umudumuz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl Şehrin İyi Hali kapsamında gençler, farklı sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren 9 sivil toplum kuruluşuyla bir araya geldi. Akbank gönüllüleri de sahada gençleri yalnız bırakmadı ve deneyimlerini onlarla paylaştı. Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile evsiz bireyler için yemek hazırlanması ve dağıtımına destek olundu. Kurtaran Ev Derneği ile korunmaya muhtaç hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine, TURMEPA iş birliğiyle gerçekleştirilen kıyı temizliği etkinliklerinde ise deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlandı. Buğday Derneği iş birliğiyle ekolojik çiftlikte gerçekleştirilen fidan dikimi, üretim ve hasat çalışmalarıyla sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturuldu. Türkiye Down Sendromu Derneği ile düzenlenen atölyelerde gönüllüler, Down sendromlu bireylerle bir araya gelerek "Hayata Merhaba" paketleri hazırladı, birlikte mutfağa girip pizza yaptı ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık kazandı. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) aracılığıyla afet dayanıklılığı ve psikolojik sağlamlık eğitimleri gibi bir çok eğitim düzenlendi, DEM Derneği ile işaret dili eğitimleri verildi ve Hayat Tamircisi etkinliklerinde hayvanlar için özel yürüteçler tasarlandı.

Banka, "Sürdürülebilirlik hepimiz için" anlayışıyla, insanı merkezine alan bir yaklaşımla toplumsal fayda üretmeye devam ediyor. Şehrin İyi Hali de bu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri olarak, gençlerin gönüllülük yoluyla oluşturduğu etkiyi geleceğe taşıyor.