Akbank yenilediği sendikasyon kredisiyle Türk ekonomisine 600 milyon dolar destek sağladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti SOFR+ yüzde 3,50 ve Euribor+ yüzde 3,25 olarak gerçekleşti.

Akbank, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini yeniledi. Banka yenilediği sendikasyon kredisiyle Türk ekonomisine 600 milyon dolar destek sağladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti SOFR+ yüzde 3,50 ve Euribor+ yüzde 3,25 olarak gerçekleşti. Bankanın sürdürülebilirlik performansı kriterleri ekleyerek gerçekleştirdiği bu işlemine, 13 yeni bankanın katılımıyla toplam 18 ülkeden 36 banka katıldı.

Bankanın tamamladığı sendikasyon kredisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “Küresel ekonomideki zorluklara rağmen sendikasyon kredimizi hedefimizin üzerinde 600 milyon doları karşılığı tutarla yüzde 146 oranında yeniledik. İşlemimize katılan ve destek veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz” dedi.

“Geçmiş sendikasyon kredilerimizde olduğu gibi bu işlemimizde de sürdürülebilirlik (ESG) performans kriterlerimizi yüksek seviyede tutmaya devam ediyoruz”

Bankanın sendikasyon işlemlerinde sürdürülebilirlik performans kriterlerini yüksek seviyelerde tutarak ESG standartlarını takip ettiğine dikkat çeken Kurumsal ve Yatırım Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Sürdürülebilirlik stratejimize bağlılığımızı sendikasyon işlemlerimizle de göstermeye devam ediyoruz. Önceki kredimize göre 75 baz puan maliyet indirimi ve yüzde 168 rekor talebe rağmen sınırlı tutarda kullandığımız sendikasyon kredimize gösterilen ilgi ve katılım oranı, Türk bankacılık sektöründe Akbank’ın Sürdürülebilirlik alanında sektöre öncülük eden kurum olduğunu yeniden teyit eder nitelikte. Bu alanda sektörümüze öncülük eden çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.