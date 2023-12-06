Akbank'tan 'Sürdürülebilir Mevduat' ürünü

Akbank, ticari müşterilerine sunduğu ‘Sürdürülebilir Mevduat’ ürünüyle Türkiye’de ilklerden birine imza attı. Bu ürünle Akbanklılar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na paralel olarak çevresel ve sosyal anlamda olumlu etki oluşturan projelere aynı anda ya da ayrı ayrı destek olabiliyor.

Geniş bir sürdürülebilir finansman ürün yelpazesine sahip olan Akbank hem bireysel hem ticari müşterileri için bu alandaki ürün ve hizmetlerini artırmaya devam ediyor. Sürdürülebilir finansman işlemlerinde deprem bölgesi finansmanı, istihdam artışı, döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji, temiz ulaşım, mavi finansman, sağlık hizmetlerine erişim gibi çok geniş bir alana odaklanan banka, ticari müşterilerine sunduğu Sürdürülebilir Mevduat ürünüyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir mevduat ile Türkiye’de ilk kez deprem bölgesi finansmanı, KOBİ’lerin finansmana erişimi ve yeşil dönüşümü, mavi finansman, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi gibi çevresel ve sosyal tematik alanlardaki finansmana aynı anda destek olunması mümkün olacak. Böylece Akbanklı ticari işletmeler, 92 günden 365 güne kadar geniş vade alternatiflerinden yararlanarak sürdürülebilirlik odak alanlarına dokunan kaynak oluşturmanın parçası olabilecek. Sürdürülebilir Mevduat müşterileri, yatırımlarıyla yapmış olduğu pozitif etkilerin belirlenmesi ve raporlanmasında da bankanın desteğini alacak.

Bu ürün ile birlikte müşterilerine sundukları sürdürülebilir finansman hizmetlerini zenginleştirmeye devam ettiklerini dile getiren Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdürü Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ele aldığı küresel problemlerle mücadele kapsamında, çevresel ve sosyal anlamda olumlu etkileri olan projelerin finansmanını, toplam finansman payımız içerisinde sürekli olarak artırmayı hedefliyoruz. Hızla gelişen sürdürülebilir finans gündeminde son gelişmeleri takip ederek yeni fırsat alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilir finansman ürün ve hizmetlerinde sunulan çeşitliliğin etkisine inanıyoruz ve ürün ve hizmetlerimizi müşteri ihtiyaçlarıyla örtüşecek şekilde zenginleştiriyoruz. Genellikle çevresel pozitif etkiye odaklanan ‘Yeşil Mevduat’ örneklerini görüyoruz. Aynı anda hem çevresel hem de sosyal etkiye odaklanan Sürdürülebilir Mevduat ürününü Türkiye’de ilk, dünyada ise sınırlı sunan bankalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ürün ile müşterilerimizin kendi faaliyet alanları dışında farklı alanlarda daha geniş çevresel ve sosyal pozitif etki oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu alanda yeni ve farklı çalışmalarla, sürdürülebilirlik yolculuğunda müşterilerimizin yanında olmaya ve öncü ürün ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Bankacılık ürünlerini sürdürülebilirlik odağında dönüştürdüklerinin altını çizen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Ezber bozan çalışmalarımız sürdürüyor, mevduat ürünlerimizi de sürdürülebilirlik odaklı hale getiriyoruz. Müşterilerimiz, değişen vadelerde mevduatlarıyla artık sosyal fayda odaklı ve çevresel pozitif etkisi olan projelere destek sağlayabilecek. Temel hizmetlere erişim, kadın KOBİ’lerin güçlendirilmesi, deprem bölgesinin yeniden inşası gibi sosyal odaklı projelerle yenilenebilir enerji, temiz ulaşım gibi pozitif çevresel etkisi olan projelerin hızlanmasını amaçlıyoruz” dedi.