Akbank'tan e-ticaret ile yurt dışına açılan KOBİ'lere destek

Akbank, KargomKolay iş birliği ile indirimli yurt dışı kargo hizmetleri ve avantajlı bankacılık ürünleri ile KOBİ’leri yurt dışı faaliyetlerinde de desteklediğini açıkladı.

Türkiye’nin gelişimine hizmet eden Akbank, Türkiye’nin önde gelen e-ihracat lojistik şirketlerinden KargomKolay ile yapılan iş birliği ile birlikte Akbank mobil bankacılık veya Juzdan uygulaması üzerinden alınacak kod ile KOBİ’lere; ABD, Kanada, Avrupa Birliği, Azerbaycan e-ticaret hatlarında indirim sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre banka aynı zamanda, KargomKolay hizmetini Akbank ticari kredi kartı, banka kartı veya Akbank hesabı üzerinden havale ile ödeyen KOBİ’lerin yurt dışı ticaret faaliyetlerini, avantajlı bankacılık ürün ve hizmetlerden oluşan iş birliği paketi ile destekliyor.

KOBİ’lerin uluslararası ticaret gücüne güç katmak üzere yeni iş birlikleri ve yeni nesil çözümler geliştirdiklerini ifade eden Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “KOBİ’lerin işine hız, gücüne güç katmak için başlattığımız KOBİ Hareketi kapsamında müşterilerimizin çok kapsamlı ihtiyaçlarına yanıt sunmaya odaklanıyoruz. Bu doğrultuda, e-ticaret hacmi ve uluslararası satış hareketini desteklemek üzere KOBİ’lere hem kargo gönderimlerinde, hem de bankacılık işlemlerinde önemli avantajlar sunuyoruz. KargomKolay iş birliğinde KOBİ’lerin en çok gönderim yaptığı ülkelerde kargo gönderim ücretinde yüzde 30’a varan indirim olanağı sağlarken, sunduğumuz bankacılık destek paketiyle de KOBİ’lerin yanlarında yer alıyoruz. E-ticaret ile yurt dışına açılan ve iş birliği kapsamında KargomKolay ödemelerini Akbank ticari kredi kartı, ticari debit kart veya Akbank üzerinden para transferi ile gerçekleştiren KOBİ’ler; ücretsiz bankacılık işlemleri, avantajlı komisyon oranları ile POS hizmeti ve kişi başı yüksek promosyon ödemesi ile maaş ödeme programı gibi pek çok ayrıcalıktan yararlanabiliyor. Böylece Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’lerin satış ve ihracat kaslarını güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

E-ihracatın dünyanın yükselen değeri olduğunu vurgulayan KargomKolay CEO’su Dr. Önder Türker, “Avrupa ve ABD’ her gün uçuyor, Azerbaycan ve Ortadoğu’ya ise haftanın 3 günü yaptığımız uçuşlar ile KOBİ’lerimizi dünyaya taşıyoruz. Son dönemin yükselen yıldızı olan e-ihracat konusunda ülkemiz çok önemli fırsatlar bulunduruyor. KOBİ’lerimizin internet satışları ile dünyaya açılmasında verdiğimiz desteklerin sonuçlarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. KargomKolay ve Akbank iş birliği ülkemizde e-ihracat yapan KOBİ’lerin sayısının ve ihracat hacimlerinin artmasına büyük katkı sağlayacak, ülkemizin e-ihracat potansiyelinin hak ettiği yere ulaşmasına giden yolda büyük bir adım olacaktır” dedi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, KargomKolay üyesi KOBİ’lere sunduğu avantajlı kargo olanaklarının yanı sıra KOBİ’leri ücretsiz ve indirimli ürün ve hizmetlerle de destekliyor. Bu kapsamda Akbanklı olan KOBİ’ler ‘Hoş geldin avantajları’ ile 12 ay boyunca, 100 adet havale, 100 adet EFT ve 2 adet 25 yapraklı çek karnesi gibi bankacılık işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Akbanklı KargomKolay üyeleri, Maaş Ödeme Programı ile personel maaş tutarlarını belirttiği tarih ve miktarda otomatik olarak firma hesabından personel hesaplarına aktarırken, avantajlı kişi başı promosyon ödemelerinden yararlanıyor.