Akbank'tan EYT'liler için promosyon ve prim borcu ödemelerine ilişkin duyuru

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla bankalarda promosyon hareketliliği başladı. Akbank, emeklilik hayatına ilk adımı kolaylaştırmak üzere SGK prim borcunun ödenmesinde yüzde 1,78’den başlayan faiz oranlarıyla EYT Kredisi sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ayrıca 31 Mart tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank’tan alacak olan emeklilere 7 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor. İlk kez Axess veya Wings karta sahip olacak SGK emekli müşterilerine ise yıl boyunca her ay 1000 TL harcama sözüne ilave bin 500 TL chip-para hediye ediyor. Üstelik emekliler, şubeye gitmeden Akbank Mobil, Müşteri İletişim Merkezi ve akbank.com üzerinden kolayca maaşlarını söz konusu bankaya taşıyabiliyor.

Kampanya kapsamında aylık net geliri 3 bin 499 TL’ye kadar olan SGK emeklilerine 3 bin TL promosyon ve bin 200 TL ek promosyon, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL promosyon ve bin 350 TL ek promosyon, 7 bin 500 TL-9 bin 999 TL arasında olanlara 4 bin 500 TL promosyon ve bin 750 TL ek promosyon, 10 bin TL ve üzerinde olanlara ise 5 bin TL promosyon ve 2 bin TL ek promosyon imkanı sağlanıyor. Promosyonlardan yararlanabilmek için yeni SGK emeklisi olan müşterilerin maaşını 3 yıl Akbank’tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor.