Akbank'tan KOBİ'ler için yenilikler

Akbank, mobilden Akbanklı olan KOBİ’lere sıfır faizli kredi imkanı, avantajlı POS fiyatları ve ücretsiz işlem kolaylığı sağlıyor. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Yakın zamanda bu hizmetimizin kapsamını genişleterek daha fazla KOBİ ’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Yenilikçi çözümlerle KOBİ’lerin işlerine sürdürülebilir değerler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Akbank, KOBİ’lerin değişen ihtiyaçları için çözümler geliştiriyor. Banka bu kapsamda, uçtan uca dijital bir deneyimle KOBİ’lerin Mobilden Akbanklı olmasını mümkün kıldı. Bu hizmet ile KOBİ’ler Akbank dünyasına katılıyor ve işlemlerini vakit kaybetmeden hızlıca gerçekleştiriyor.

Konuyla açıklama yapan Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “KOBİ’lerin tüm finansal süreçlerini dijitalleştirme ve işlerini aralıksız yürütmelerini sağlama görevimizle, onlara yeni ve dijital bir müşteri deneyimi sunuyoruz. Böylece KOBİ’ler yoğun iş gündemlerinde, diledikleri zaman kolayca Akbanklı olabiliyor ve onlara özel fırsatlardan yararlanabiliyor. Şahıs şirketlerinin hâlihazırda faydalanabildiği, uçtan uça dijital olarak tasarladığımız bu yenilikçi sistemin kapsamını tüzel müşterilerimiz için de genişleterek ilk aşamada tek ortaklı Limited şirketlere sunuyoruz. Yakın zamanda bu hizmetimizin kapsamını genişleterek daha fazla KOBİ ’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Yenilikçi çözümlerle KOBİ’lerin işlerine sürdürülebilir değerler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ise “Sektörde fark oluşturan yalınlıkta müşteri deneyimi ile Mobil’den Akbanklı olma hizmetimizi 2021 Mayıs ayında bireysel ve şahıs şirketi müşterilerimize sunmaya başlamıştık. Türkiye’nin her yerinden milyonlarca yeni müşterimiz bu dijital servisimiz sayesinde Akbanklı oldu. Müşterilerimizin hayatını dijital deneyimlerle kolaylaştırma vizyonumuz doğrultusunda bugün önemli bir adım daha atıyor ve Akbank Mobil’den Akbanklı olma ayrıcalığını tüzel müşterilerimizin de kullanımına açıyoruz. Uçtan uca dijitalden müşteri olma hizmetimiz ile tüzel müşterilerimiz de kolaylıkla Akbanklı olacak ve ayrıcalıklı hizmet ve yenilikçi kampanyalarımız ile işlerine değer katacaklar” dedi.

Paylaşılan bilgilere göre Akbank Mobil üzerinden bu süreci tamamlayan tüzel müşterilere ‘0’ faizli kredi, yüzde 1,99 komisyonlu ve 6 ay yüzde 50 indirimli POS teklifi ve 3 ay geçerli özel ayrıcalıklar sunuluyor. Fırsatlar arasında; Akbank İnternet ve Akbank Mobil’den EFT, Havale ve FAST ücret muafiyeti, yurt içindeki tüm banka ATM’lerinden Akbank Kart ile para çekme/yatırma imkânı, Akbank ATM’lerinden limit üstü para çekme ayrıcalığı ve Çek Karnesi masrafsızlığı bulunuyor.