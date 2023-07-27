Akbank'tan Türk ekonomisine 2023'ün ilk yarısında 990 milyar TL kredi desteği

Akbank, 2023 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Genel Müdür Hakan Binbaşgil, yaptığı açıklamada, “Depremin olumsuz etkilerine rağmen Türk ekonomisi yılın ilk yarısında istikrarlı büyüme eğilimini korudu" dedi.

Akbank, 2023 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, yaptığı açıklamada, “Depremin olumsuz etkilerine rağmen Türk ekonomisi yılın ilk yarısında istikrarlı büyüme eğilimini korudu" dedi. Binbaşgil, "Türk bankacılık sektörü ülkemizin sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam etti. Türkiye’nin geleceğine inanan Akbank da, ekonomiye ve reel sektöre kaynak sağlamayı her zamanki gibi sürdürdü" ifadelerini kullandı.

“2023’ün ilk yarısında ekonomimize 990 milyar TL kredi desteği sağladık”

Binbaşgil, açıklamalarına şöyle devam etti: “2023’ün ilk yarısında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 782 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 990 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 6 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 527 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 19,3 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 31 milyar 18 milyon TL konsolide net kâr elde etti."

“Son 1,5 yılda aktif müşteri sayımızı 3,6 milyon artırmayı başardık”

Binbaşgil, “Yılın ilk yarısında 1 milyonun üzerinde net aktif müşteri bazı büyümesi gerçekleştirdik. Böylece son 1,5 yılda aktif müşteri sayımızı 3,6 milyon artırmayı başardık. Bu olağanüstü gelişimin gelir üretimimiz ve pazar payı kazanımlarımıza önemli etkisi oldu" dedi.

"Başarılı sonuçlarımızın arkasında Akbanklılar var"

Uzun zamandır teknolojiye önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Binbaşgil, "Geleceğin bankacılığı vizyonumuzla yaptığımız bu yatırımlar sayesinde dijitalleşme, tasarım, ileri analitik ve altyapı alanlarında uluslararası standartların da ötesine geçen uygulama ve teknolojilere sahibiz. Başarılı sonuçlarımızın arkasında bu vizyonu ortaya koyan, hayata geçiren ve her gün ileriye taşıyan Akbanklılar var. Yakaladığımız pozitif trendin önümüzdeki yıllarda da süreceğine inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

Binbaşgil, sözlerini şöyle tamamladı: "Yılın ilk yarısındaki başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”