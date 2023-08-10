Akbank ve Siemens Ev Aletleri'nden iş birliği

Akbank, Siemens Ev Aletleri iş birliği ile ilklerden biri gerçekleştiriliyor. Bankanın müşterileri, Akbank Mobil üzerinden Asistan ile konuşarak Home Connect özellikli kahve makinelerini uzaktan yönetebiliyor.

Müşterilerine en iyi deneyimi sunmayı amaçlayan Akbank, bankacılık sektöründe önemli projeye imza atıyor. Siemens Ev Aletleri ile yaptığı iş birliği sonucunda, Akbank Mobil üzerinden Akbank Asistan’ı kullanarak sesli mesaj ile kahve hazırlama özelliğini sunuyor. Yazılım ve entegrasyon sürecini bankanın yürüttüğü bu yenilikçi deneyim, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ile hayat buldu.

Bu hizmetin bankanın yeni nesil bankacılık anlayışının bir yansıması olduğunu vurgulayan Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “75 yıldır Türkiye’nin gelişimi için çalışan Akbank olarak iki temel önceliğimiz bulunuyor: Müşteri odaklılık ve teknoloji ile değer üretme. Bu doğrultuda teknoloji ve dijitalleşme gücümüzle hayatın kalbinde yer alan yenilikleri müşterilerimizle buluşturuyor, onların deneyimini sürekli olarak zenginleştiriyoruz. Yeni nesil teknolojilerle bankacılığın sınırlarının ortadan kalktığı bu dönemde, Banka olarak biz de bu alana liderlik eden ilkleri hayata geçiriyoruz. Dijital platformlarımızdan sunduğumuz yenilikçi bankacılık uygulamalarının yanında müşterilerimizin günlük alışkanlıklarına kolaylıkla erişim sağlayabilecekleri inovatif servisleri de konumlandırıyoruz. Bunun en yeni örneği olarak, Nesnelerin İnterneti teknolojisi sayesinde, Akbank Asistan ile konuşarak Siemens kahve makinelerinden kahve hazırlama deneyimini hayata geçirdik. Siemens Ev Aletleri iş birliğinde sunduğumuz bu özellik müşterilerimizin hayatına kolaylık, verimlilik ve keyif katıyor. Bu doğrultuda yenilikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, geliştirilen yenilikçi özellik sayesinde Siemens Ev Aletleri’nin Home Connect özellikli tam otomatik kahve makineleri Akbank Mobil üzerinden Asistan ile kolayca kontrol edilebiliyor. Asistan’a verilen sesli komutla akıllı kahve makineleri istenilen ölçü, sıcaklık ve yoğunlukta kahve demliyor.