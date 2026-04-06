Akbank, Wings kredi kartına yeni özellik eklediğini duyurdu

Akbank, Wings kart sahiplerinin biriktirdikleri Mil Puanları ücretsiz olarak paylaşabilecekleri Mil Puan transferi özelliğini hayata geçirdi.

Akbank, Wings kredi kartına yeni bir özellik ekledi. Wings kart sahipleri, Mil Puan transferi özelliği sayesinde biriktirdikleri Mil Puanları yakınlarına transfer edebiliyor. Kart sahipleri Mil Puan transferini Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirebiliyor.

"Mil Puanlar artık paylaşılabilen bir deneyim"

Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, "Wings’te biriken Mil Puanların değeri artık yalnızca kullanıldığı anda değil, paylaşıldığı anda da ortaya çıkıyor. Mil Puan transferi özelliği ile Wings sahipleri kazandıkları bu değeri sevdikleriyle paylaşabiliyor, biriktirdikleri Mil Puanlar bir yolculuğa, bir sürprize ya da bir hatıraya dönüşebiliyor. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda Wings’in ayrıcalıklar dünyasını zenginleştirmeye devam edeceğiz" dedi.