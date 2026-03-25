Akbank, Yönetim Kurulu'nda kadın temsilinde Türkiye'nin öncü bankalarından biri oldu

Akbank, Yönetim Kurulu’na katılan 3 yeni kadın üyeyle birlikte toplamda 4 kadın üyeye ulaşarak BIST 30 ve Bankacılık Endeksi ortalamalarının üzerine çıktığını duyurdu. Banka, 2027 yıl sonuna kadar Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranını en az yüzde 30 seviyesine taşıma yönündeki hedefini erken dönemde yerine getirmenin ötesinde yüzde 40 oranına ulaşarak taahhüdünü de aşmış oldu.

Kurumsal yönetim anlayışını çeşitlilik, kapsayıcılık ve liyakat temelinde güçlendiren Akbank, bu adımıyla Türkiye’de öne çıktığı gibi, küresel ölçekte de kadın temsili konusunda en ileri uygulamalara sahip finans kurumları arasında yer alma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Akbank Yönetim Kurulu’na katılan yeni kadın üyeler: Serra Akçaoğlu, Tülin Erdem ve Zeynep Uras oldu.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları paylaştı: "Akbank için güçlü yönetim, farklı bakış açılarıyla kurulur. Bu nedenle, kadınların yönetimde eşit ve güçlü şekilde temsil edildiği bir liderlik anlayışını benimsiyoruz. Yönetim Kurulumuza katılan üç yeni kadın üyemizle vites artırıyor, bankamızın karar alma kapasitesini bir üst seviyeye taşıyoruz. Yeni Yönetim Kurulu atamalarımızla birlikte hem nitelikli liderleri bankamıza katmaktan hem de kadın Yönetim Kurulu oranında küresel standartların ötesinde konumlanmaktan çok mutluyuz. Yönetim Kurulumuza güç katan yeni üyelerimizi kutluyor, birlikte çalışmayı heyecanla bekliyoruz."

Yönetim kuruluna katılan yeni üyeler hakkında şu bilgiler verildi:

Serra Akçaoğlu

Uluslararası bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Serra Akçaoğlu, Ocak 2020 - Eylül 2025 döneminde Citigroup Londra’da Kurumsal ve Ticari Bankacılık kapsamında yabancı sermayeli firmaların iştiraklerinden sorumlu Bölge Başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde Akçaoğlu Londra’da mukim Yabancı Sermayeli Firmalar Kuruluşu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak Citigroup’u temsil etti. Aralık 2019’a kadar Citibank A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Akçaoğlu, aynı zamanda Citi’nin EMEA bölgesinde fiziksel varlığı bulunmayan 60 ülkedeki kurumsal bankacılık faaliyetlerinden de sorumlu oldu. Daha önce Citibank A.Ş.’de Bireysel ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı olarak görev yapan Akçaoğlu, Londra merkezli Global Transaction Services bünyesinde EMEA Dış Ticaret Ürünleri Bölge Başkanı olarak çalışmış; 2005-2007 yılları arasında yürüttüğü bu görev kapsamında EMEA bölgesinde 50 ülkede ticaret finansmanı, bölgesel ürün stratejisi, yeni ürün geliştirme ve ürün konumlandırma süreçlerini yönetti. Citi’ye 2000 yılında katılan Akçaoğlu, öncesinde Manufacturers Hanover Bank, Chemical Bank ve Koçbank’ta çeşitli yönetici pozisyonlarında görev yaptı. Akçaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Bölümü mezunu.

Tülin Erdem

Lisans ve yüksek lisans derecelerini iktisat, doktora derecesini ise işletme alanında tamamlayan Tülin Erdem, 30 yılı aşkın süredir işletme fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik kariyeri boyunca daimi profesör (tenured), kürsü başkanı (endowed chair) ve profesör unvanlarıyla çalışmalarını sürdürdü. Karar alma süreçleri (finansal karar alma dahil), belirsizlik ve risk altında karar alma konularında çalışmaları bulunuyor. Tülin Erdem, UC Berkeley ve New York University bünyesinde Pazarlama Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuş; Berkeley’de ayrıca Akademik İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi. ABD’de mahkemelerde çok sayıda davada bilirkişi olarak görev alan Erdem; tüketicinin korunması, fikri mülkiyet hakları, rekabet hukuku, marka hakkı ihlalleri, yanıltıcı reklam ve satış uygulamaları ile itibar zararı gibi alanlarda mahkemelere uzman raporları sunmuş ve duruşmalara katıldı. Bu kapsamda Apple-Samsung gibi küresel şirketleri ilgilendiren yüksek profilli davalarda, ayrıca Google ve Amazon gibi teknoloji şirketlerini kapsayan gizlilik davalarında görev aldı. Bunun yanı sıra Federal Trade Commission (FTC) ve Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) gibi ABD kamu kurumlarına tüketicinin korunması, gizlilik ve tüketici finansmanı konularında raporlar sundu. 2014-2017 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği yaptı. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde onur derecesiyle tamamlayan Erdem, yüksek lisans ve doktora yeterliliği (ABD) çalışmalarını iktisat alanında Alberta Üniversite’sinde tamamladı; doktora derecesini ise aynı üniversiteden işletme alanında aldı.

Zeynep Uras

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Zeynep Uras, 1986 yılında PricewaterhouseCoopers İstanbul ofisinde kariyerine başladı. 1997 yılında PwC global ağı kapsamında şirket ortaklığına (Partner) kabul edilen Uras, Haziran 2024 itibarıyla PwC’deki görevinden emekli olmuştur. PwC bünyesinde 38 yıla yayılan kariyeri boyunca Türkiye’de ve global organizasyonda liderlik görevleri üstlendi. 1996 yılında PwC Londra Ofisi Bankacılık Bölümü’nde görev yaptı; 2001 yılına kadar PwC Azerbaycan Ofisi Bankacılık Bölümü sorumluluğunu yürüttü. 2001-2012 yılları arasında PwC Türkiye Denetim Hizmetleri Liderliği görevini üstlenen Uras, bu dönemde PwC Türkiye Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2013-2020 yılları arasında PwC Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü ile Müşteri ve Endüstri Grupları Liderliği görevini üstlendi; ayrıca PwC Europe Industry Groups Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Kariyeri boyunca finansal hizmetler ve bankacılık sektörü başta olmak üzere denetim, özel amaçlı incelemeler, satın alma ve halka arz projelerinde görev almış, önde gelen finansal kuruluşlara hizmet verilen denetim ve danışmanlık projelerine liderlik etti. Görevleri sırasında Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilişkilerin yönetiminde aktif rol üstlenen Uras, muhasebe ve denetim standartları, finansal risk yönetimi, halka arz süreçleri ile bilgi sistemleri denetimi alanlarında deneyim sahibi.