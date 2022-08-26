Akbaşak'a Silivri Belediyesinden plaket

İlçemiz ressamlarından, Kırmızı Sanat Evinin sahibi Kadriye Akbaşak'ın hazırladığı birbirinden değerli eserlerden oluşan Resim Sergisi 6 gün boyunca, Silivri Belediyesi Oğuz Aral Salonunda sanatseverleri ağırladı. Silivri Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdür ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eren Ermiş, sergiyi ziyaret ederek sanatçıya plaket takdim edip başarılarının devamını diledi.

2011 yılında hobi olarak resim çalışmalarına İSMEK ve Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kurslarda başlayan Akbaşak, sanat sevgisini çalışmalarının yanı sıra kurduğu Kırmızı Sanat Evi'nde de sürdürüyor.