Akbatı 12'nci yılını Yol Project konseri ile kutluyor

Akbatı, 12’nci yılını 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleştireceği Yol Project konseri ile kutlayacak.

Gerçekleştirdiği etkinliklerle büyük ilgi toplayan Akbatı, 12’nci yılını coşkuyla kutluyor! Eylül ayı boyunca sürecek etkinlikler dizisi ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor. Kültür ve sanat etkinliklerine önem veren AVM, yıl dönümünde de bu geleneği sürdürüyor. AVM, tüm İstanbul halkını ve misafirlerini Yol Project konserine katılmaya ve 12’nci yıl dönümünü birlikte kutlamaya davet ediyor.

Yol Project Konseri ile yıl dönümü kutlamaları başlıyor

AVM, 12’nci yıl dönümünü Yol Project’in muhteşem şarkılarıyla kutlayacak. Yol Project, Türkçe ve yabancı şarkılardan oluşan zengin repertuarı ve sahne performanslarıyla dinleyicilerini etkileyen bir grup olarak tanınıyor. AVM ziyaretçileri, bu özel konserde Yol Project’in eşsiz müziğiyle coşkulu anlar yaşayacaklar. Konser 16 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da Akbatı zemin kat havuz önünde gerçekleşecek.