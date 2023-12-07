Akbatı, aralık ayı ve yeni yıl programını açıkladı

Sanatı, alışverişi ve eğlenceyi bir araya getiren Akiş GYO yatırımı Akbatı, yeni yıla özel bir program hazırladı. Aralık ayı boyunca keyifli yılbaşı atölyeleri, fotoğraf sergisi, ünlü astrolog Hande Kazanova ile “2024’te Yıldızlar Ne Söylüyor?” Yaşam Akademisi söyleşisi, hediye çarkı ve sürprizlerin yer alacağı yılbaşı etkinliklerine rengarenk süslemeler eşlik edecek.

Yıl boyunca birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapan Akbatı, yeni yıla zengin bir programla girecek. Aralık ayı boyunca rengârenk süslemeleri ve yılbaşı kortejinin yanı sıra keyifli yılbaşı atölyeleri, fotoğraf sergisi, ünlü astrolog Hande Kazanova Yaşam Akademisi söyleşisi, hediye çarkı ve özel hediyelerin yer alacağı yılbaşı etkinlikleri AVM misafirleri ile buluşacak.

Ziyaretçiler, 8-10 Aralık tarihleri arasında Datça Murat Çiftliği’nde yetiştirilen sağlıklı ve ferah lezzetleri satın alma imkânı bulurken, birçok konseptten markanın yılbaşına özel hediyelik ürünleri 18-31 Aralık tarihleri arasında ile Akbatı Yeni Yıl Pazarı’nda yer alacak. Ayrıca yıl boyunca keyifli atölyeler düzenleyen AVM, Burcu Baraner ile 16 Aralık’ta ‘Kapı Süsü Atölyesi’, 17 Aralık’ta ‘Çocuklarla Yılbaşı Süsü Atölyesi’ ve 24 Aralık’ta Ebru Şen ile ‘Yeni Yıl Yeni Sen Doğal Taşlar Atölyesi’ katılımcılarına keyifli anlar yaşatarak seneyi 28 Aralık’ta astrolog Hande Kazanova Yaşam Akademisi Söyleşisi ile kapatacak.

En uzun gecede yılbaşı çarkı

21 Aralık en uzun geceye özel “Çevir Kazan” oyununu oynayan AVM misafirleri, hediyelerin sahibi olacak. AVM misafirleri, saat 14.00 itibarıyla Zemin Kat Restoranlar Sokağı Girişi’nde yer alacak standa gelip çarkı çevirerek sürpriz hediyelerden birini kazanacak.

Ünlü astrolog Hande Kazanova ile “2024’te Yıldızlar Ne Söylüyor?” söyleşisi

Misafirlere yönelik zengin programı ile Yaşam Akademisi, 28 Aralık Perşembe günü ünlü astrolog Hande Kazanova’nın katılımı ile 2024 yılına dair burçları bekleyen gelişmeleri paylaşacak. Misafirler saat 14.00’te Restoranlar Sokağı Girişi’nde başlayacak söyleşiye ücretsiz olarak katılabilecek.