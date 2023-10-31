Akbatı, Cumhuriyet'in 100. Yılı'nı coşkuyla kutladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı için titizlikle hazırlanan Akbatı, güzel etkinliklere imza attı. Çocukların gözünden Cumhuriyet resim sergisi, Atatürk ile hatıra fotoğrafı köşesi, bando ile koro dinletileri ve dans gösterileriyle bu özel günü daha da anlamlı kılan AVM, 29 Ekim’de kapanışı Gonca Vuslateri ve Hakan Meriçliler ile 10. yıl Marşı’nı sahnede çocuklarla birlikte söyleyerek yaptı.

Alışveriş, eğlence ve lezzetin bir arada olduğu Akbatı, Cumhuriyetin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. "Cumhuriyet Bayramı Görsel Sanatlar" resim sergisi ile çocukların gözünden Cumhuriyet’e tanıklık eden misafirler, Atatürk ile hatıra fotoğraf köşesine de büyük ilgi gösterip bu önemli günü ölümsüzleştirdi. Doğa Kolejleri Bahçeşehir Kampüsü öğrencilerinden oluşan Cumhuriyet Korosu tarafından seslendirilen Atatürk ve Cumhuriyet için yazılmış en özel şarkılar, Akbatı misafirleri tarafından coşkuyla alkışlandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkıları güçlü yorumuyla seslendiren Gonca Vuslateri ve güzel sesiyle Atatürk’e dair özel şiirler seslendiren Hakan Meriçliler, misafirleri zamanda unutulmaz bir yolculuğa çıkardı. Kapanışı Gonca Vuslateri ve Hakan Meriçliler, 10. Yıl Marşı’nı sahnede çocuklarla birlikte söyleyerek yaptılar.