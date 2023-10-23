Akbatı, Cumhuriyetin 100. Yılını konser ve etkinliklerle kutlayacak

Çocukların gözünden Cumhuriyet resim sergisinden Atatürk ile hatıra fotoğrafı köşesine, bando ve koro dinletisinden dans gösterilerine bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak Akbatı, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Gonca Vuslateri’nin yorumuyla Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve Hakan Meriçliler’in seslendireceği şiirlerle farklı bir atmosfere taşıyacak.

Alışveriş, eğlence ve lezzetin bir arada olduğu birbirinden keyifli etkinlilere ev sahipliği yapan Akbatı, Cumhuriyetin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Misafirlerine, unutulmaz bir 100. yıl deneyimi yaşatacak AVM, her yaştan ziyaretçisini kutlamalara davet ediyor. Çocukların gözünden Cumhuriyet resim sergisinden Atatürk ile hatıra fotoğraf köşesine, bando ve koro dinletisinden dans gösterilerine bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak AVM’de Cumhuriyet coşkusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan Gonca Vuslateri’nin yorumuyla ve Hakan Meriçliler’in seslendireceği şiirlerle sona erecek.

Cumhuriyetin 100. Yılında Gonca Vuslateri ve Hakan Meriçliler Akbatı’da

Cumhuriyetin 100. Yılında da ziyaretçilerini sanatla buluşturmayı hedefleyen AVM, Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini her fırsatta dile getiren sanatçılardan Gonca Vuslateri ve Hakan Meriçliler ile Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirecekleri farklı bir etkinliğe imza atacak. Misafirler, Gonca Vuslateri’nin yorumuyla Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları dinlerken, Hakan Meriçliler’in seslendireceği şiirlerle Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusunu yaşayacak. Ayrıca ziyaretçiler, bu farklı günü Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e özel fotoğraf köşesinde hatıra fotoğrafı çektirme imkanı yakalayacak.

Cumhuriyet Korosu Akbatı’da

Doğa Kolejleri Bahçeşehir Kampüsü öğrencilerinden oluşan Cumhuriyet Korosu, Atatürk ve Cumhuriyet için yazılmış en özel şarkıları AVM misafirleri için seslendirecek. Bu özel repertuar, misafirleri özgün ve duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Ayrıca öğrencilerin, Cumhuriyet coşkusunu gün boyu AVM’nin dört bir yanına taşıyacak Cumhuriyet Bandosu’nun yanı sıra misafirler, ‘Cumhuriyet Bayramı Görsel Sanatlar’ resim sergisi ile minik sanatçıların üreticiliklerini paylaşmalarına destek olacak. AVM, çocukların, Cumhuriyet bilincini kazanmalarını teşvik eden ve Cumhuriyet sevgilerini yansıtan rengarenk işleri misafirlerin beğenisine sunulacak.