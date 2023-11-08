Akbatı'dan ara tatile özel etkinlikler

Akbatı, ara tatil boyunca birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu.

Akiş GYO yatırımı olan Akbatı, Kasım ayı ve ara tatil boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle misafirleriyle buluşuyor. Ara tatile giren çocuklara özel atölyeler, teknoloji deneyim alanları ve daha birçok etkinlik 9 - 19 Kasım tarihleri arasında AVM’de misafirlerini bekliyor.

Çocuklar ara tatilin tadını Akbatı’da çıkaracak

AVM ziyaretçileri, ‘Samsung Gaming Zone’ ile sanal gerçekliğin keyfini farklı oyunlarla deneyimlerken, ‘Origami Atölyesi’ ile şekillerin dünyasına yolculuk yapacak. ‘Burcu Baraner ile Çocuk Atölyeleri’ ve ‘Bubble Show” da yer alacak. ‘MacFit Zumba Kids’ ile çocuklar dansa doyarken, ‘Intel Oyunda Buz Çağı Gaming Parkour’ ile geleceğin teknolojilerini deneyimleyecekler.

AVM’nin ara dönem tatili etkinlikleri, ücretsiz olarak tüm misafirlerin katılımına açık olarak gerçekleşecek.

AVM’nin Kasım programı şöyle açıklandı:

9 - 12 Kasım / Samsung Gaming Zone

12 - 17 Kasım / Origami Atölyesi

13- 15 Kasım / Burcu Baraner ile Çocuk Atölyeleri

16 Kasım / MacFit Zumba Kids

18 Kasım / İntel Oyunda Buz Çağı Gaming Parkour

19 Kasım / Bubble Show