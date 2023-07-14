Akçalar'a futbol sahası

Bursa’da sporun çıtasını yükseltmek amacıyla her alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerini de nakdi katkıların yanı sıra yeni tesislerle de desteklemeye devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Akçalar Mahallesi’ne de futbol sahası kazandırılıyor.

Bursa’nın spor kenti özelliğinin güçlenmesi ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerini desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz nisan ayında Bursa’daki 520 spor kulübüne toplam 4,5 milyon TL’lik nakdi destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi için kente yeni tesisler kazandırıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi sınırlarındaki Akçalar Mahallesi’ne de 60 x 90 metre ebatlarında sentetik suni çim yüzeyli futbol sahası kazandırıldı. Zemin kaplaması, aydınlatma sistemleri, 4 soyunma odalı bina ve saha çevresi demir korkuluk imalatlarının tamamlandığı tesiste, çevre düzenlemeleri devam ediyor. Bölge gençlerine hizmet verecek tesisin, ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Sahalar yenilendi

Bir taraftan kente yeni tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut tesislerin zamanla yıpranan zeminlerini yenilemeye de devam ediyor. Spor Toto Teşkilatı’nın da destekleriyle Fethiye ve Şahin Başol Spor Tesisleri’nde futbol sahaları ile Vatan ve Hacivat futbol sahalarının zeminleri de sil baştan yenilendi.

Sporcu bir nesil

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her gencin bir sanat veya bir spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğini belirterek, Büyükşehir olarak gençlere daha sağlıklı ortamda spor yapma imkanı sunmaya çalıştıklarını söyledi. Akçalar Mahallesi’nde nüfus yoğunluğunun giderek arttığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bölge gençlerinin kullanabileceği bir saha talebi vardı. Çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah ağustos sonuna kadar hizmete açmayı hedefleniyoruz. Bunun yanında mevcut sahaların da zeminlerini yeniledik. Özellikle spor yatırımlarımıza verdikleri destekler nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Spor Toto Teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum” dedi