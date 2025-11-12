Akciğer kanserinde erken teşhis ve cerrahi müdahale hayat kurtarıyor

Akciğer kanseri, dünya genelinde en sık rastlanan ve ölümcül seyreden kanserlerden biri olarak öne çıkar. Her ne kadar ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıksa da erken teşhis ve bilinçli yaklaşımlarla bu hastalıkla mücadele etmek mümkündür. Erken evrelerde genellikle belirgin bir belirti göstermemesi, teşhisi zorlaştırabilir ve tedavinin gecikmesine neden olabilir. Ancak günümüzde tıbbi gelişmeler ve artan farkındalıkla birlikte, erken tanı şansı da yükselmektedir. Medicana Sağlık Grubu Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Erol, akciğer kanserinde erken tanı ve cerrahi tedavinin hayatta kalma oranlarını belirgin biçimde artırdığını vurguladı.

Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erol, akciğer kanserinin hem erkeklerde hem kadınlarda en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, "Ne yazık ki hastalık çoğu zaman ileri evrelere gelene kadar belirgin bir belirti vermez. Bu nedenle erken tanı, tedavi başarısının en kritik anahtarıdır" dedi.

Doç. Dr. Erol, akciğer kanserinin tedavisinde cerrahi müdahalenin yeri ve zamanlamasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Tümör küçükken ve diğer organlara yayılmamışken yapılan ameliyat, hastalığın tamamen ortadan kaldırılma şansını büyük ölçüde artırır. Erken evrede yapılan cerrahi tedavilerde 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 70’lerin üzerindedir. Bu oran, ileri evrelerde dramatik biçimde düşmektedir" ifadelerini kullandı.

Gelişen teknoloji sayesinde minimal invaziv yöntemlerin artık hastalar için önemli avantajlar sunduğunu da belirten Doç. Dr. Erol, "Videotorakoskopik cerrahi teknikleri ile hastalar daha kısa sürede iyileşiyor, ağrı ve komplikasyon oranları azalıyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Muharrem Erol, özellikle uzun yıllar sigara kullanmış ve 50 yaş üzeri bireylerin düşük doz bilgisayarlı tomografi ile düzenli tarama yaptırmasının erken tanı açısından hayati önem taşıdığını belirterek, "Akciğer kanseri erken yakalandığında tedavi edilebilir bir hastalıktır. Farkındalık, düzenli kontrol ve zamanında cerrahi müdahale, hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.