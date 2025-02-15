Akçil Kardeşler Huzurevinde 14 Şubat Sevgi Günü Buluşması

Silivri Kent Konseyi tarafından 14 Şubat Sevgi Günü dolayısıyla Akçil Kardeşler Huzurevi'nde özel bir etkinlik düzenlendi. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve Silivri Solo Grubu, duygu dolu anlar yaşadı.

Akçil Kardeşler Huzurevinde 14 Şubat Sevgi Günü Buluşması
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Silivri'de Duygusal ve Keyifli Anlar Yaşandı

Silivri Kent Konseyi tarafından 14 Şubat Sevgi Günü dolayısıyla Akçil Kardeşler Huzurevi'nde özel bir etkinlik düzenlendi. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve Silivri Solo Grubu, duygu dolu anlar yaşadı.

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Etkinlikte, Sn. Bekir Dedehayır ve Silivri Solo Grubu üyeleri seslendirdikleri eserlerle huzurevi sakinlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Sevgi dolu bu özel günde, huzurevi sakinleriyle sohbet edilerek keyifli vakit geçirildi.

Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, etkinliğe katkı sağlayan Akçil Kardeşler Huzurevi yönetimi, Silivri Solo Grubu üyeleri ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine teşekkür etti.