Akcoat, inovasyon vizyonu ile eğitime desteğini sürdürüyor

Akcoat, geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Kazımpaşa İlkokulu’na 22 adet bilgisayar bağışında bulundu. Ayrıca okulun bilgisayar laboratuvarını da modernize etti.

Akcoat, ilkokul çağındaki öğrencilerin teknolojik imkanlara erişiminin önemine inanarak, 2022 yılında başlattığı projesini sürdürüyor. Eğitim çağındaki öğrencileri teknolojiyle buluşturan projeyi, şirketin inovatif bakış açısı ile teknoloji ve bilim odaklı üretim vizyonunun bir parçası olarak gören Akcoat, son olarak Sakarya’nın Serdivan ilçesinde eğitim veren Kazımpaşa İlkokulu öğrencilerine 22 adet bilgisayar bağışında bulundu. Akcoat, proje kapsamında, var olan bilgisayar laboratuvarını da yenileyerek teknik kapasitesini artırdı. Genç nesillerin teknoloji ve bilimle olan bağını güçlendirmeyi amaçlayan şirket, eğitim ve bilimin, toplumun ve iş dünyasının ilerlemesi için kilit unsurlar olduğuna inancıyla, bu alanda yapılan her türlü destek ve yatırımı sürdürmeye devam edecek.

Serdivan Kaymakamı Ali Candan ve İlçe Mili Eğitim Müdürü Ali Dere ile Akcoat İnsan Kaynakları Direktörü Gonca Yonar, Tedarik Zinciri ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Öznur İskefiyeli, Bilgi Teknolojileri Müdürü Serdar Yıldırım, İnsan Kaynakları Müdürü Sena Özgül, Pazarlama Müdürü Gülçin Göktürk ve Kurumsal iletişim Yöneticisi Batuhan Basalak’ın katıldığı törende öğrencilere bilgisayarları teslim edildi.

Açılış konuşmasını yapan Serdivan Kaymakamı Ali Candan “Şehrimizdeki kuruluşların bu tür sosyal sorumluluk projelerini çok değerli buluyoruz. Akcoat’u da şehrimizdeki pek çok okula daimi desteğinden ötürü kutluyoruz. Umarız diğer kuruluşlar ve bireyler tarafından da örnek alınarak daha geniş kitlelere ulaşır ve genel olarak olumlu bir dönüşüm oluşturur” dedi.

Yonar: “Eğitim, geleceğimizin teminatıdır”

Akcoat İnsan Kaynakları Direktörü Gonca Yonar da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akcoat’un toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alarak hazırladığı sosyal sorumluluk projeleriyle, eğitim ve çevre gibi konularda bilinç oluşturmaya ve öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir eğitim ve teknolojiye erişim vizyonumuz ile öğrencilerin eğitimlerini her açıdan desteklemek ve yeni gelişen teknolojileri yakından tanımalarını sağlamak amacıyla katkı sunuyoruz. Eğitim, geleceğimizin teminatıdır ve teknolojiye erişim, öğrencilerimizin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Şirket olarak bu projelerle gençlerimizin eğitimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere sağlanan bilgisayar desteğiyle birlikte, Akcoat’un geleceğin Ar-Ge çalışmalarını ve bilim insanlarını destekleme vizyonu doğrultusunda, ilerleyen dönemlerde öğrenciler ile şirket çalışanlarının bir araya geldiği projelerin hayata geçeceğini ve kimya alanına ilgi duyan öğrencileri Akcoat Ar-Ge Merkezi’nde misafir edeceklerini söyleyen Yonar, sosyal sorumluluk projelerinin sürdürülebilir olmasının önemine vurgu yaparak, gençlerimizin eğitimlerinin erken döneminde son teknolojilerle tanışmalarına yönelik etkinlikleri de sürdüreceklerini kaydetti.