Akdeniz Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını gerçekleştirdi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günkü ilk birleşimi yasa gereği yapılan açılışın ardından ertelenen Akdeniz Belediye Meclisi Şubat Ayı 2’nci Birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda bir önceki birleşim tutanak özeti kabul edildi, ardından gündem maddelerine geçildi. Akdeniz Belediyesi sorumluluğundaki sokak, meydan, yeşil alan, bulvar gibi alanlarda altyapı yatırımı yapan firma ve vatandaşlarca yapılacak kazılarla ilgili gelir kaydedilecek ruhsat bedeli, keşif bedeli ve tahrip bedellerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube Müdürlüğü birim fiyatları üzerinden yapılarak meclis kararı ile kabul edilen mali yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifesine eklenmesiyle ilgili teklif görüşüldü. Konu komisyonlara sevk edildi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfına tahsis

Mülkiyeti Akdeniz Belediye Başkanlığına ait Nusratiye Mahallesi 5320 Sokak No: 22 (761 ada 1 parsel) adresindeki prefabrik yapının, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı ile Akdeniz Belediye Başkanlığı arasında ortak hizmet projelerinde kullanılmak üzere 15 yıl süreli bedelsiz tahsisinin yapılması ile ilgili teklifin görüşüldü. Teklif, oybirliği ile komisyonlara havale edildi.

Uluslararası turizm fuarlarına katılım sağlanacak

Mecliste, Akdeniz Belediye Başkanı ve METAB Meclis Üyesi Mustafa Gültak’ın 7-9 Mart 2023 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirilecek olan ’ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’na, Belediye Meclisi ve METAB Meclis Üyesi Yıldırım Akpınar’ın ise 16-18 Mart 2023 tarihleri arasında Rusya’da gerçekleştirilecek ’MITT Moscow 29. Moskova Turizm Fuarı’na katılması ile ilgili ile ilgili teklif görüşüldü. Teklifler, oybirliği ile kabul edildi.

Akdeniz Belediyesinde görev yapmakta iken 5 Mart 2018 tarihinde sözleşmesi feshedilen personelin, Adana Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi kararı doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personel için 1 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023 döneminde geçerli olan I sayılı cetvelde belirtilen kadro için ücretin belirlenmesi ve çalıştırılmasıyla ilgili teklif görüşüldü. Teklif, ilgili komisyonlara havale edildi.

Yurt dışındaki eğitim programları

Belediye meclis üyeleri ile belediyede görev yapan idareci, müdür ve personellere yönelik, teknik gezi, hizmet içi eğitim ve inceleme yapmak ve masrafların (yol, iaşe, konaklama) belediye bütçesinden karşılanması koşuluyla, yurt dışındaki eğitim programlarına gönderilmesi konusunda Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak’a yetki verilmesi ile ilgili teklif de mecliste görüşüldü. Teklif, oybirliği ile komisyonlara sevk edildi.

Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde Yenitaşkent Belediye Meclisinin 5 Ekim 2001 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülerek konu, ilgili komisyonlara oybirliği ile havale edildi. Sonrasında, komisyonlara sevk edilen iki konunun karara bağlanması için toplantıya yarım saat ara verildi. Aradan sonra devam eden toplantıda, komisyonlardan oybirliği ile kabul edilen 2 karar okunup yine oybirliği ile meclisten geçti.