Akdeniz Belediyesi deprem bölgesine yardım seferberliğini sürdürüyor

Akdeniz Belediyesinin, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve büyük yıkımlara yol açan deprem felaketinin ardından afetten zarar gören illerde yaşayan vatandaşlar için başlattığı seferberlik çerçevesinde destek ve yardımları sürüyor.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremler sonrası seferberlik başlatan Akdeniz Belediyesi, onlarca iş makinesi ile birlikte arama-kurtarma faaliyeti yürütecek personelin ardından su ve gıda ürünleri, ısıtıcı, battaniye, çocuk maması ve bezi ile hijyen gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım tırlarını da bölgeye uğurladı. Yardım kampanyası tüm ilçe genelinde devam ederken, hazırlanan diğer tırlar da en kısa sürede depremden etkilenen kentlere doğru hareket edecek.

Servis araçları deprem bölgesine gönderildi.

Akdeniz Belediyesi, gerek depremde yaralanan vatandaşların Mersin’deki hastanelere ulaştırılması, gerekse Mersin’e gelmek isteyen deprem mağduru vatandaşlar için envanterinde bulunan servis araçlarını da deprem bölgesine yolladı. Ayrıca AFAD üzerinden, uzak illerden gelen iş makinaları ile arama kurtarma personeli taşıyan servis araçlarına yakıt desteği de sağlanıyor.

Seyyar WC, tamir bakım aracı, jeneratör ve çöp toplama araçları da yola çıktı

Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Mersin Valiliği koordinesinde depremden etkilenen illere yardım faaliyetlerini gece-gündüz demeden aralıksız sürdüren Akdeniz Belediyesi, AFAD yetkililerinin talebi üzerine bölgeye seyyar WC, tamir-bakım aracı, jeneratör ile birlikte çöp toplama kamyonlarını da deprem bölgesine göndermeye başladı.

Akdeniz Belediyesi ekiplerinin arama-kurtarma faaliyeti sürüyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla, depremden etkilenen illerden biri olan Hatay’da görevlendirilen Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, var güçleriyle çalıştıkları arama-kurtarma faaliyetleri esnasında göçük altında kalan birçok vatandaşı kurtardığı bilgisi geldi.

Arama ve kurtarma konusunda eğitim almış Zabıta Müdürlüğünden de 13 personel, yine AFAD koordinesinde Gaziantep’te aralıksız bir şekilde arama ve kurtarma faaliyeti yürütüyor. Öte yandan Akdeniz Belediyesinin mahalle kültür ve sanat evleri, sosyal ve sportif tesisleri ile taziye evleri de deprem bölgesinden göç edip Mersin’e gelen vatandaşların kullanımına açık olacak.