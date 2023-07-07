Akdeniz Chemson '100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 23'üncü sırada yer aldı

Akdeniz Chemson, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın üretimden satışlara göre açıkladığı ‘100 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde bu yıl 23’üncü sırada yer aldı.

OYAK Grup Şirketlerinden Akdeniz Chemson, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın üretimden satışlara göre hazırladığı ‘100 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde bu yıl da yer aldı. Akdeniz Chemson bu yılki listeye 23’üncü sıradan girdi.

Akdeniz Chemson, üretimden satışlara sağladığı artış ile Ege ekonomisinin önde gelen oyuncuları arasında yer almayı sürdürüyor. Bugün 110’u aşkın ülkeye satış yapan şirket, hizmet verdiği sektörlere yönelik çapraz ürün satış portföyünü geliştirmeye devam ediyor. Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya’yı hedef pazarları olarak belirleyen Akdeniz Chemson, halen ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen altı tesisinde üretim yapıyor. Şirket; kalsiyum, çinko ve kurşun bazlı stabilizatör ara ham maddelerinin büyük bölümünü bu tesislerde üretiyor.