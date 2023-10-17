Akdeniz Ülkeleri İşadamları Derneği'nden Umman'a ekonomik ve kültürel köprü

Akdeniz Ülkeleri İşadamları Derneği, Umman ile ekonomik ve kültürel ve alanlarda işbirliği kararı aldı.

Umman Büyükelçiliği Ekonomik Teşvikler ve Yatırımlar Sorumlusu Türker Ergeç, Arap Yarımadası’nın parlayan yıldızı Umman’ın iklimi ve doğal kaynaklarının yanı sıra jeopolitik konumu ile verimli sürdürülebilir imkânları olan cazip bir yatırım merkezi olduğunu söyledi.

Umman Büyükelçiği’nde yapılan görüşmeler sonucunda Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Almanya, İtalya Sırbistan, Bosna Hersek, Japonya gibi ülkelerde yatırımları bulunan Akdeniz Ülkeleri İşadamları Derneği yönetiminin ilk etapta; ekonomik portföyündeki inşaat, denizcilik, madencilik, enerji ve gıdanın yanı sıra kültürel kulvarda tarih ve arkeoloji olmak üzere deniz sporları alanlarında çalışmalar yapacağı öğrenildi.

Umman hükümeti yetkilileriyle yapılacak görüşmelerin ardından varılan mutabakatla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Akdeniz Ülkeleri İşadamları Derneği Onursal Başkanı Semih Tufan Gülaltay yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde ekonomik alanda 40 sektörel yatırımcı işadamı, kültürel alanda 8 kişilik akademisyen ekip, sportif alanda da; deniz sporları ile su altı federasyonları temsilcilerinden oluşan 50 kişilik ekiple Umman’ı ziyaret edeceklerini açıkladı.

Gülaltay, 2024 Mart ayı içerisinde de Umman’da yatırım startı vermek için önümüzdeki 6 aylık süreçte yapılacak işbirliğinin aynı zamanda hukuksal zeminin tahsisinde de yoğun diplomasi trafiğine sahne olacağını vurguladı.