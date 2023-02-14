Akdenizli kadınlar depremzedeler için seferber oldu

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Özgürlük Mahallesi Kültür ve Sanat Evi kadın kursiyerleri, bu zorlu günlerde evlerinde oturmadı. Kadınlar, belediyeye bağlı kültür ve sanat evlerine yerleşen yüzlerce depremzede aile için seferberlik halinde seri halde giysi üretimine geçti.

Akdenizli kadınlar, soğukla mücadele eden deprem mağduru vatandaşlar için içlik ve fanila, çocuk ve yetişkinler için polar kazaklar ve eşofman takımları üretimini sürdürüyor. Kursiyer kadınlar, çarşaf, yorgan ve nevresimler de dikip, depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazır hale getirirken; kültür evi kursiyerleri, kumaş tedariki ve desteği sürdükçe seri üretime devam edecek. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin’e gelen depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere seri şekilde yüzlerce içlik ve fanila, çocuk ve yetişkinler için polar kazaklar ve eşofman takımları üretimini sürdüren Özgürlük Mahallesi Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerini ziyaret etti. Depremzedelerin bir yandan soğuk havalarla mücadele ettiğini ifade eden Başkan Gültak, bu nedenle örnek bir dayanışma örneği sergileyip çeşitli kıyafetler üreten Akdenizli kadınlara teşekkür etti.

"Dünya tarihine geçecek bir afet yaşadık"

Resmi kayıtlara göre 15 bin civarında depremzede vatandaşın Mersin’e göç ettiğini belirten Gültak, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu vurguladı. Gültak, göreve geldiği ilk günden beri kentsel dönüşümün projelerinin önemini vurguladığının altını çizdi. "Dünya tarihine geçen büyük bir afet yaşadık. Bilim insanlarının açıklamalarına göre değil sadece yüz yılın, bin yılın afetler karşılaştık" diyen Gültak, "Deprem bölgesini, Hatay ve Gaziantep’e ilçelerine gidip gördüm, burada depremin ilk günü yolladığımız iş makineleri yardımıyla arama ve kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerimizden bilgi aldım, afetzede vatandaşlarımızı da dinledim. Hem depremzede halkımıza hem de bölgede çalışan arkadaşlarımıza moral vermeye çalıştım" şeklinde konuştu.

Türk milletinin zor günlerde bir araya gelmesini bilen necip bir millet olduğunu vurgulayan Gültak, "Bizler de belediye olarak depremin ilk gününden itibaren seferberlik ilan edip yardım kampanyası başlattık, hayırsever insanlarımızın da desteğiyle topladığımız yaşam malzemelerini bölgeye ulaştırdık. Son 2 gündür de ilçemize gelen depremzede ailelerimiz için seferberliğimizi sürdürüyoruz. Mahalle kültür evlerimize gelen misafirlerimizin sayısı zaman zaman bini buluyor. Kimi aileler bir süre sonra Mersin veya diğer illerdeki yakınlarının yanına yerleşiyor. Bütün mahalle evlerimizi ve belediyemize ait ancak daha önce kullanılmayan tesislerimizi de açıp depremzede vatandaşlarımız için konaklayabilecekleri hale getirdik" dedi.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan, 10 ili ve milyonlarca insanı etkileyen depremler sonrası harekete geçen Akdeniz Belediyesi, deprem sonrası Mersin’e göç eden vatandaşları yalnız bırakmıyor. Bir yandan depremzede aileleri belediyenin kültür ve sanat evlerine yerleştirip ağırlayan ve günde 3 öğün yemek ikram eden Akdeniz Belediyesi, hayırseverlerin de desteğiyle gıda ürünleri, battaniye, yorgan, yastık, halı, kıyafet, havlu, temizlik malzemeleri ile ısıtıcı gibi ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Ekipler, depremzede vatandaşlara kuaförlük ve berberlik hizmeti de sunuyor.