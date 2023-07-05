Akfen GYO'nun Türkiye'deki 15 otelinde 10 milyonuncu misafir ağırlandı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Akfen GYO) Türkiye’de sahibi olduğu ve dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Fransa merkezli Accor Grubu tarafından işletilen 15 otelinde 2007 yılından bu yana 10 milyonuncu misafirin ağırlandığı açıklandı.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Akfen GYO) dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Fransa merkezli Accor Grubu tarafından işletilen Türkiye’deki 15 otelinde ağırlanan misafir sayısı 10 milyona ulaştı.

Verilen bilgiye göre; Accor Grubu ile gerçekleştirdiği uzun vadeli işbirliği kapsamında şehir otelciliğine adım atan Akfen, bu kapsamda 11 Mart 2007 tarihinde İstanbul Zeytinburnu’nda şehir oteli yatırımlarının ilk iki halkası olarak Novotel İstanbul Zeytinburnu ve Ibis İstanbul Zeytinburnu otellerini hizmete açmıştı.

Accor Grubu işletmesiyle faaliyet gösteren Akfen GYO otelleri, Türkiye’nin farklı şehirlerinde stratejik konumlara sahip durumda bulunuyor. İstanbul’da Tuzla, Esenyurt ve Karaköy’ün yanı sıra Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, Kayseri, Bursa, Adana, İzmir ve Ankara gibi önemli turistik ve iş merkezlerinde bulunan oteller, zengin hizmet ve konfor seçenekleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Kira geliri elde ettiği Türkiye, KKTC ve Rusya’da sahibi olduğu 20 otel, 2 öğrenci yurt kompleksi, tatil köyü, ofis binası ve fabrika binasından oluşan portföyünün yanı sıra şu anda yatırım aşamasında olan İstanbul Söğütlüçeşme, Bodrum Yalıkavak ve Kıyıkışlacık arsaları bulunan Akfen GYO’nun toplam portföy değeri 600 milyon euro seviyesinde bulunuyor.