Akgün, Mükemmel bir organizasyondu

Değirmenköyspor Altyapılar Sorumlusu Serkan Akgün hafta sonu Silivrispor tarafından organize edilen turnuvaya katılımların ardından yaptığı değerlendirmesinde; “Mükemmel bir organizasyon oldu ve katılım sağladığımız için de memnunuz” dedi.

Hafta sonu Silivrispor’un organize ettiği Merhum Milli Futbolcu Müjdat Gürsu anısına organize ettiği futbol turnuvasına katılım sağlayan Değirmenköyspor davet edildikleri için teşekkür etti. Değirmenköyspor Altyapılar Sorumlusu Serkan Akgün yaptığı açıklamasında; “Bizleri bu turnuvaya davet ettikleri için öncelikle değerli büyüğün Vedat Tunbar’a ve Silivrispor altyapı hocalarına teşekkür ederiz. Mükemmel bir organizasyon oldu ve katılım sağladığımız için de memnunuz. Yapılan organizasyonda bir eksik göremedik ve minik yüreklerimizin gösterdikleri performanstan da son derece memnunuz. Bu ve bunun gibi organizasyonlarda her zaman yer almak isteriz” dedi.