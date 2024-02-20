Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda miniklerin tatlı rekabeti
Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na katıldı.
Bilecik’in Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’na katıldı.
Gölpazarı Gazi Mihal İlkokulu’nda öğrenciler arasında düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’na Kaymakam Sözen katılım gösterdi. Miniklerin tatlı rekabeti arasında gerçekleşen turnuvayı Kaymakam Sözen büyük bir dikkatle takip etti. Kaymakam Sözen, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi.