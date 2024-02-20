Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda miniklerin tatlı rekabeti

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na katıldı.

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda miniklerin tatlı rekabeti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’na katıldı.

Gölpazarı Gazi Mihal İlkokulu’nda öğrenciler arasında düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’na Kaymakam Sözen katılım gösterdi. Miniklerin tatlı rekabeti arasında gerçekleşen turnuvayı Kaymakam Sözen büyük bir dikkatle takip etti. Kaymakam Sözen, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

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