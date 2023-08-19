Akıllara durgunluk veren hırsızlık kamerada

Edirne’de camide namaz kıldığı esnada yanındaki kişi tarafından telefonu çalınan vatandaş, "Telefonumu getirsin parasını vereyim" diyerek hırsıza seslendi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne’nin Sabuni Mahallesi’nde bulunan Lari Camii’nde cuma namazında vicdanları sızlatan, akıllara durgunluk veren hırsızlık yaşandı. Cuma namazını kılmak için camiye gelen 79 yaşındaki Abbas Ulgen, telefonunu ve gözlüğünü seccadenin yanına koyup namaz kılmaya başladı. Namazın ilerleyen dakikalarında telefonunun çalındığının farkına varan Ulgen, neye uğradığını şaşırdı. Namazın ardından cami görevlileriyle güvenlik kameralarını inceleyen Ulgen, telefonunun çalındığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.

Abbas Ulgen, telefonunun eski olduğunu ancak telefonda kayıtlı numaraların çok önemli olduğunu söyledi. Telefonda ailesinin fotoğraflarının olduğunu ve çok üzgün olduğunu anlatan Ulgen, hırsıza seslendi. Ulgen, telefonu getirmesi halinde kendisine para vereceğini ve şikayetçi olmayacağını ifade etti.