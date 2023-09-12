Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında

Kocaeli’de Ahmet Seçgin isimli genci, D-100 Karayolu’nda otomobiliyle seyir halindeyken başından vurarak ölümüne sebep olan sanık, "Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi.

D-100 Karayolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi geçişinde 28 Temmuz 2021 tarihinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Ahmet Seçgin (31) otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden Adem Ç. ve Nedret Ç. tutuklanmıştı. Olaydan sonra yapılan incelemelerde, Seçgin’in otomobiliyle seyir halindeyken başından vurulduğu ve sanıklardan Adem Ç. ile aralarında husumet bulunduğu tespit edilmişti.

"Pişmanım, böyle olmasını istemezdim"

Adem Ç. ve Nedret Ç.’nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Adem Ç., Nedret Ç., taraf avukatları ve aileler katıldı. Nedret Ç., olaya dahil olmadığını, sadece Adem’le aynı araçta bulunması sebebiyle tutuklandığını söyleyerek tahliyesini istedi. Adem Ç. ise, "Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.