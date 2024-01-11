Akıllı kontrol vanaları alışveriş merkezlerinde yüzde 25 varan enerji tasarrufu sağlıyor

ENR 250 listesinde yer alan Nata Holding, Ankara’daki Nata Vega AVM kompleksinin enerji tüketiminde hedeflediği şeffaflık, verimlilik ve tasarruf için Siemens Building X portfolyosunun Intelligent Vana çözümünü tercih etti. Siemens Akıllı Altyapılar bölümü tarafından geliştirilen, ısıtma-soğutma ve klima santralleri için buluta bağlanabilen aynı zamanda kendi kendini optimize eden dinamik bir çözüm olan Intelligent Vana, yüzde 25’e varan enerji tasarrufuyla AVM ve ticari binaların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlıyor.

Siemens Türkiye Akıllı Altyapılar Bina Ürünleri bölümü, Nata Holding ile geniş ölçekli bir enerji verimliliği projesine imza attı. Siemens Türkiye’nin AVM projelerindeki uzmanlığı ve bina ürünleri partneri Keyvan ile hayata geçirilen proje, Nata’nın Ankara’daki Nata Vega AVM kompleksinde enerji tüketiminin daha verimli, daha esnek ve kiracılar tarafından daha şeffaf bir şekilde kontrolünü sağlayarak verimsiz enerji tüketimini önlemeye ve enerji maliyetlerden tasarruf edilmesine önemli bir katkıda bulunuyor.

Engineering News Record’un (ENR) “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde yer alan Nata Holding, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve inovasyona odaklanarak küresel ölçekte yükselişini sürdürüyor. Nata Holding, Ankara’da 190 bin metrekarelik alana kurulu Nata Vega ziyaretçilerine ve mağaza kiracılarına enerji verimliliği sunmak için Siemens Intelligent Vana çözümünü tercih etti. 150’den fazla mağaza bulunan Vega’daki mağaza kiracıları için enerji tüketiminin şeffaf ve verimli bir şekilde yönetilmesi, aynı zamanda enerji tüketimini azaltmak hedefiyle uygulanan proje Siemens Türkiye’nin çözüm ortaklarından Keyvan tarafından hayata geçirildi.

Nata Holding Mekanik Kordinatörü Özlem Korkmaz, Intelligent Vana projesi hakkında şu açıklamada bulundu, “Ankara’daki son projelerimizden biri olan Vega’ Subayevlerinde mağazalarda enerji şeffaflığını artırarak kiracıların konforunu artırmayı ve enerji maliyetlerini iyileştirmeyi hedefledik. Isıtma-soğutma şeffaflığı ve doğru kontrol sağlamak için piyasadaki yeni nesil kontrol vanaları ve otomasyon çözümlerini inceledik. Siemens’in hem vana paketi hem de otomasyonla birlikte önerdiği çözümü proje hedeflerimiz çerçevesinde değerlendirdik. Gelişmiş kontrol algoritmalarına sahip Siemens Intelligent Vanaların sürdürülebilir bir gelecek için projemize en uygun ürünler olduğuna karar verdik. Sonuçtan oldukça memnunuz. Bu projede Intelligent Vanalar ile yoğun bir deneyim kazandık. Gelecekteki yeni projelerimizde Intelligent Vanaları daha fazla kullanmayı planlıyoruz.”

“Müşterilerimize giderek daha fazla Intelligent vana öneriyoruz”

Nata Holding’in Vega projelerinde beklentilerine en uygun yanıtı sunmak için Siemens ile Intelligent Vana çözümünü önerdiklerini belirten Keyvan Pazarlama Satış Yöneticisi İsmail Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni nesil akıllı kontrol vanaları farklı ihtiyaçlardaki vana gereksinimleri açısından büyük esneklik sağlıyor. Bu sayede projelendirme sürecimizi hızlandırırken aynı zamanda stok maliyetlerimizi de düşürüyor. Ayrıca, Siemens Intelligent Vanalar, gelecekteki değişikliklere yani AVM içinde mağazaların yer değişimi, büyüme ve küçülme durumlarına hızla uyum sağlama kapasiteleri, güvenilir-şeffaf faturalandırmaya imkânı sağlaması ve birçok benzersiz işleviyle müşterilerimiz için son derece cazip bir çözüm sunuyor. Biz de sağlanan başarıya ve aldığımız geri bildirimlere bağlı olarak müşterilerimize giderek daha fazla Intelligent Vana öneriyoruz.”

Giderek daha fazla kullanıcının enerji verilerini kullanabilmeyi ve işlemeyi istediklerine dikkat çeken İsmail Yıldırım, buna bağlı olarak Intelligent Vanalara yönelik talebin arttığını belirtti.

“Siemens Türkiye olarak sürdürülebilir, çevreyi koruyan, sağlıklı ve konforlu ortamlar oluşturan teknolojilere ve çözümlere odaklanıyoruz”

Siemens’teki tüm faaliyetlerin merkezinde sürdürülebilirlik ve inovasyon olduğunu ifade eden Siemens Türkiye Akıllı Altyapılar Bina Ürünleri Lideri Mert Ulaş ise proje hakkında yaptığı açıklamada “Siemens Türkiye olarak sürdürülebilir, çevreyi koruyan, sağlıklı ve konforlu ortamlar oluşturan teknolojilere ve çözümlere odaklanıyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji fiyatları artma eğiliminde. Bu nedenle mümkün olan her noktada enerjinin verimli kullanılması giderek daha kritik bir önem kazanıyor. Dünyada tüketilen enerjinin yüzde 40’ı ticari binalarda harcanıyor ve AVM’ler de bu tüketimde ciddi bir paya sahip. Siemens Akıllı Altyapılar tarafından geliştirilen Siemens Building X portfolyosunun yeni nesil ürünü Intelligent Vanalar, enerji tüketimini yüzde 25’e varan oranlarda düşürebiliyor. Enerji ve maliyet faydalarının yanı sıra yanı sıra mühendislik çalışmaları ve yerden tasarrufu da sağlıyor. Siemens Türkiye olarak sunduğumuz çözüm ve teknolojilerle ülkemizin 2053 karbon nötr hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir, çevreye duyarlı enerji politikasına da katkıda bulunuyoruz” dedi.

Tüm yaşam döngüsünde yüksek verimlilik

Siemens Akıllı Altyapılar tarafından geliştirilen “Intelligent Vana”, ısıtma grupları ve iklimlendirme sistemleri için ısı transferinde yüksek optimizasyon sağlıyor. Doğrudan buluta bağlanabilen, yalnızca güvenli devreye alma değil, aynı zamanda esnek kurulum seçenekleri de sunuyor. Ürün kendini optimize ediyor; debi, giriş ve dönüş sıcaklıkları, ısı çıkışı gibi veriler sürekli izlendiği için vana ayarları otomatik olarak yapılıyor. Bu süreç, enerji verimliliği ve sistem optimizasyonu sağlıyor.